FOTO | Avertisment DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte

Avertisment DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii online folosesc identitatea vizuală a unor instituții cunoscute pentru a părea credibili și încearcă să intimideze victimele prin acuzații grave și termene scurte de răspuns, cu scopul de a obține date sensibile.
Potrivit DNSC, atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparența de credibilitate în tentativele de fraudă online.
Victimele sunt adesea intimidate prin acuzații grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie) și prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune și panică. În aceste condiții, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obțină date sensibile printr-un simplu „reply” la e-mail-ul inițial.
Analizați cu atenție conținutul mesajului, verificați adresa reală a expeditorului și evitați accesarea link-urilor sau atașamentelor suspecte. Marcați astfel de e-mail-uri ca SPAM.
Dacă ați interacționat deja și ați oferit date personale, de autentificare sau financiare, contactați de urgență banca pentru blocarea cardului, Poliția pentru deschiderea unei investigații și DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa și alți utilizatori despre tipul acesta de atac.
Știri recente din categoria Actualitate
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți Mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi,16 aprilie 2026, contestația depusă împotriva deciziei Curții de Apel București. Horaţiu Potra, adus joi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub escorta Poliţiei, […]
Reorganizare masivă la Ministerul Muncii: Se înființează Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți și Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale. Ce instituții vor fi comasate
Reorganizare masivă la Ministerul Muncii: Se înființează Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți și Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale. Ce instituții vor fi comasate Ministerul Muncii a pus recent în transparență decizională proiectul de lege prin care propune cea mai amplă reorganizare instituțională din ultimii peste […]
Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă!
Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă! „Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se încearcă obținerea de date personale și bancare”, se arată într-un comunicat […]
VIDEO | Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze și au discutat cu ,,dacii și romanii”. ,,Vă așteptăm mâine la meci”
Jucătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, prezenți la primul spectacol organizat de Garda Apulum din 2026: Au făcut poze...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cum încearcă Primăria să reducă durerile de cap ale șoferilor
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cum încearcă Primăria să...
Trei PREMII și 3 MENȚIUNI obținute de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026
Trei PREMII și 3 MENȚIUNI obținute de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia la Olimpiada Națională de...
18-19 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
18-19 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie
Ziua internațională a hemofiliei, celebrată la data de 17 aprilie Ziua internațională a hemofiliei este marcată în întreaga lume la...