FOTO| AVARIE la conducta de alimentare cu apă de pe strada Avram Iancu din Aiud: Furnizarea apei potabile ÎNTRERUPTĂ

O localitate din ALBA rămâne FĂRĂ APĂ potabilă astăzi, din cauza unei avarii la o conductă de alimentare

„Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa in zona localitatii Seusa, SC APA CTTA SA ALBA –Sucursala Alba Iulia anunta consumatorii ca, in data de 10.02.2022 se va intrerupe furnizarea apei potabile in aceasta localitate, pana la remedierea acesteia. Echipele noastre de interventie depun toate eforturile pentru ca aceasta avarie sa fie rezolvata in cel mai scurt timp.

De asemenea, la reluarea furnizarii, pot aparea local depasiri ale parametrului turbiditate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a transmis SC APA CTTA SA ALBA –Sucursala Alba Iulia