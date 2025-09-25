FOTO | Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni: ,,Avansează conform graficului”

Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș: ,,Pas cu pas. Avansează conform graficului”, a anunțat primarul din Câmpeni

Lucrările la noul pod peste râul Arieș avansează. Anunțul a fost făcut de către primarul orașului Câmpeni, Cristian Dan Pașca, pe o rețea de socializare.

Edilul a publicat mai multe imagini cu lucrările de la noul pod. El a explicat că placa de suprabetonare din beton armat a fost turnată, acesta fiind un proiect esențial pentru infrastructura locală.

Mai mult decât atât, primarul orașului Câmpeni a anunțat că lucrările, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, avansează într-un ritm constant, conform graficului.

,,Astăzi a fost turnată placa de suprabetonare din beton armat la noul pod peste râul Arieș, un pas important în desfășurarea acestui proiect esențial pentru infrastructura locală.

Lucrările avansează conform graficului și sunt realizate la un nivel ridicat de calitate, ceea ce ne bucură și ne dă încredere că proiectul va fi finalizat la standardele asumate.

Această investiție este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și va contribui semnificativ la îmbunătățirea mobilității și siguranței în zonă.

Pas cu pas, construim pentru viitorul comunității noastre!”, a scris pe o rețea de socializare Cristian Dan Pașca, primarul din Câmpeni.

