VIDEO | Copil pe bicicletă, la un pas să fie lovit de o mașină pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul trage un semnal de alarmă: ,,Părinți, vă rog, putea să se întâmple o tragedie”

Copil pe bicicletă, aproape lovit de o mașină pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul trage un semnal de atenție: ,,Putea să se întâmple o tragedie”

Camera de bord a unui șofer a surprins, ieri, 24 septembrie, pe strada Iașilor din Alba Iulia, un eveniment care s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie.

Mai exact, un copil aflat pe bicicletă, care se plimba pe strada menționată anterior din oraș, a traversat neregulamentar. Cel mic a fost la un pas să fie lovit de către un autoturism care se deplasa regulamentar.

Din fericire, șoferul, care respecta limita de viteză și era atent la trafic, a reușit să evite impactul. Momentul a fost înregistrat de camera de bord și ulterior publicat pe o rețea de socializare, însoțit de mesajul:

,,Părinți, vă rog fiți mai atenți când lăsați copiii să se joace pe afară, putea să se întâmple o tragedie dacă nu eram atent sau dacă era cineva cu viteză mare!”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI