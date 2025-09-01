FOTO | Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu: Măsurători suplimentare privind calitatea aerului

Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu

Direcția Județeană de Mediu Alba a efectuat, luni, 1 septembrie 2025, în intervalul orar 08.35-09.35, determinări indicative privind concentrațiile de poluanți din atmosferă în municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 46, în imediata vecinătate a platformei industriale Kronospan).

Asta după explozia urmată de incendiu de pe platforma industrială Kronospan.

„Au fost realizate determinări de scurtă durată cu analizorul mobil și au fost măsurați următorii poluanții: formaldehidă, benzen, metanol, monoxid de carbon, amoniac, dioxid de azot și dioxid de sulf.

Valorile concentrațiilor poluanților măsurați nu au depășit limitele prevăzute de Anexa 3 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător”, se arată într-un comunicat al Direcției Județene de Mediu Alba.

În urma incendiului care a avut loc pe platforma industrială Kronospan Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a dispus efectuarea de masurători suplimentare de lungă durată în cartierul Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeș cu autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Sibiu.

Acesta a fost instalat pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 114, iar primele rezultate vor fi disponibile marți, 2 septembrie 2025, după ora 13.00.

