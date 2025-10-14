Rămâi conectat

FOTO | Autocamion „înțepenit” de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele, pe DN 74, pe Dealul Mare

14 octombrie 2025

Un incident în trafic s-a produs la mijlocul zilei de marți, 14 octombrie 2025, pe DN 74, în Munții Apuseni.

Un autocamion s-a poziționat temporar de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele.

Incidentul din trafic a avut loc pe Dealul Mare.

Între timp circulația rutieră în zonă a fost reluată și se desfășoară la parametri normali.

