FOTO | Au fost recepționate lucrările la primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș: Un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos

Administrația locală din Sebeș a recepționat astăzi, 27 februarie 2026, lucrările la primul  bazin de înot acoperit din istoria municipiului. 

Acesta va avea dimensiunile de 25 x 12,5 metri și o adâncime a apei de 1,40 metri.

Imobilul este dotat și cu o sală de fitness, un spațiu de mișcare pentru elevi, vestiare și aproximativ 30 de locuri de parcare.

Reamintim că, investiția, realizată în Parcul Arini, depășește 13 milioane de lei și a fost implementată cu sprijinul unei companii din Sibiu, care a finalizat lucrările mai repede decât termenul estimat inițial.

,,Lucrările la una dintre investițiile dedicate comunității din municipiul Sebeș s-au încheiat.

Centrul de agrement și înot Sebeș – Alba este, de astăzi, un proiect finalizat — un spațiu modern, care va susține un stil de viață sănătos, va crea oportunități pentru sport și petrecerea timpului liber. O investiție care aduce infrastructură nouă, standarde actuale și oportunități reale pentru copii, tineri și familii.

Terminarea lucrărilor marchează încheierea etapei de execuție şi trecerea la etapa finală de pregătire pentru deschidere. În perioada următoare, împreună cu Primăria Municipiului Sebeș, vom întreprinde toate cele necesare pentru ca Centrul de agrement și înot să devină, cât mai curând, accesibil comunităţii.

Investim în proiecte care cresc calitatea vieții și consolidează infrastructura dedicată oamenilor”, se arată într-o postare publicată de Consiliul Județean Alba.

Dorin Nistor: Pentru toți locuitorii orașului și nu numai

„Acest bazin va fi, cu siguranță, pentru toți locuitorii orașului și nu numai, pentru că vorbim și despre cei din localitățile aflate dincolo de granițele municipiului. În primul rând, vrem să facem programe în colaborare cu școlile, astfel încât, prin profesorii de sport, să îi învățăm pe copii – pe cei care doresc, bineînțeles – să facă ore de sport aici, la bazin. În general, aceste activități se vor desfășura în prima parte a zilei”, a declarat, în urmă cu câteva luni, edilul din Sebeș pentru Ziarul Unirea.

Pe lângă activitățile școlare, bazinul va găzdui cursuri și după-amiaza, susținute de profesori specializați, care îi vor învăța pe copii să înoate.

Bazinul va fi gestionat printr-o asociație intercomunitară formată din Primăria Sebeș și Consiliul Județean Alba, care vor împărți costurile de funcționare și întreținere.

Proiectul a fost posibil după ce Primăria Sebeș a asigurat terenul și rețelele de utilități, iar Consiliul Județean Alba a finanțat lucrările.

Sursă VIDEO: Arhivă

