FOTO | Atenție, șoferi! Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba. Se înlocuiesc parapetele avariate

Atenție, șoferi! Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba. Se înlocuiesc parapetele avariate

Lucrări repetate de înlocuire a parapetelor sunt efectuate, în aceste zile, pe mai multe sectoare ale Autostrăzii A1 din județul Alba, anunță DRDP Timișoara. Intervențiile sunt necesare din cauza numeroaselor avarii provocate în urma accidentelor rutiere, care deteriorează frecvent elementele de siguranță.

Se execută în mod constant lucrări de înlocuire a parapetului pe sectoare ale autostrăzii A1, ca urmare a numeroaselor avarii produse în accidente. Intervențiile sunt repetate și necesare pentru readucerea elementelor de siguranță la parametrii funcționali.

Lucrările de astăzi, 3 decembrie 2025, sunt la km 316+100 – km 316+700 Vințu de Jos (AB), sensul Sibiu – Deva, și la km 329 – km 327 Șibot (AB), sensul Deva – Sibiu. Până la ora 16, se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență, banda 2 fiind închisă.

Tot până la ora 16, pe A6 km 1+500 Țipari (TM) se execută lucrări de întreținere la rosturile de dilatație. Se circulă doar pe banda a doua până la finalizarea lucrărilor.

Intervențiile la carosabil vor continua ori de câte ori situația o impune. Vă rugăm să circulați cu atenție în apropierea zonelor de lucru și să respectați semnalizarea temporară.

