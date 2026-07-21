Foto | Ariana Iosa, în echipa de aur a României clasată pe podium la un turneu internațional de fotbal pe stradă în Polonia: „O mândrie și o onoare”
Ariana Iosa, în echipa de aur a României clasată pe podium la un turneu internațional de fotbal pe stradă în Polonia: „O mândrie și o onoare”
Județul Alba a avut o reprezentată de seamă la un turneu internațional de fotbal pe stradă din Polonia. Este vorba de Ariana Iosa, care este și arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene a Arbitrilor Alba.
Iar felul în care selecționata din România s-a comportat în Polonia a fost încununat de succes…
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Turneul internațional de fotbal de stradă, care a reunit echipe din mai multe țări, între care Austria, Mexic, Ungaria, Polonia, Kyrgystan și Anglia, s-a desfășurat la Wroclaw.
România a fost reprezentată într-o manieră specifică marilor campioni, iar echipa din care a făcut parte și Ariana Iosa a încheiat competiția pe locul al III-lea, din opt echipe participante.
Echipa tricoloră a demonstrat determinare și spirit de luptă, reușind să câștige finala mică și să urce pe podium, obținând locul 3.
„A fost o mândrie și o onoare să reprezint România la un turneu internațional de fotbal de stradă. Locul al III-lea ne răsplătește munca, însă, dincolo de rezultat, voi păstra mereu în suflet experiența trăită, oamenii pe care i-am cunoscut și prieteniile legate în aceste zile.
Aceste momente vor rămâne pentru totdeauna printre cele mai frumoase amintiri ale mele”, a declarat Ariana Iosa pentru ziarulunirea.ro.
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