FOTO | Ariana Iosa, arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene de Arbitri Alba, la prima etapă a programului „Cavalerii Viitorului 8”: „Suntem mândri de tine!”

Ariana Iosa, arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene de Arbitri Alba, la prima etapă a programului „Cavalerii Viitorului 8”: „Suntem mândri de tine!”

Marți, 2 iunie 2026, la Cluj-Napoca, Ariana Iosa, arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene de Arbitri Alba, a participat la prima etapă a programului „Cavalerii Viitorului 8”, continuând astfel tradiția reprezentării arbitrajului albaiulian în acest proiect dedicat tinerilor arbitri de perspectivă.

„Pe parcursul acestei etape, Ariana a susținut cu succes atât testele fizice, cât și pe cele teoretice, demonstrând seriozitate, pregătire și dorință de progres.

O felicităm pentru rezultatele obținute și îi dorim mult succes în etapele următoare ale programului, fiind convinși că va reprezenta cu cinste arbitrajul județean și în continuare!

Mult succes, Ariana! Suntem mândri de tine!”, a transmis Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.

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