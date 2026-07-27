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Mesajul transmis de NATO după ce România a doborât a treia dronă în trei zile: „Alianţa este pregătită să reacționeze”

Bogdan Ilea

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Mesajul transmis de NATO după ce România a doborât a treia dronă în trei zile: „Alianţa este pregătită să reacționeze”

NATO a reacționat după ce România a doborât, pentru a treia zi la rând, o dronă rusească ce pătrunsese în spațiul aerian național. Alianța a precizat că avionul F-16 românesc care a intervenit în misiune opera sub comandă NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) a precizat că alianța este în alertă maximă și este pregătită să se apere, într-o reacție pentru Antena 3CNN.

„Așa cum continuăm să demonstrăm, NATO este alertă în permanență și pregătită să se apere de orice amenințare. Ca răspuns la incursiunea de astăzi a unei drone în spațiul aerian românesc, NATO a ridicat în aer două dintre avioanele sale din România: două aeronave F-16 al Forțelor Aeriene Române de la Baza Aeriană Fetești.

Un avion F-16 de la această bază a doborât drona deasupra Mării Negre, dar în spațiul aerian românesc, așa cum a confirmat România anterior în cursul zilei de astăzi. 

Operațiunea a fost coordonată prin intermediul Centrului Combinat de Operații Aeriene al NATO de la Torrejón, Spania.

Aceasta este a patra doborâre cu succes a unei drone deasupra spațiului aerian aliat realizată de România. O aeronavă F-16 de la baza Fetești a doborât, de asemena, o dronă vineri și o alta duminică, care intrase în spațiul aerian românesc. Un alt avion F-16 de la Baza Aeriană Šiauliai din Lituania a doborât o dronă deasupra spațiului aerian al Estoniei în luna mai.

În toate aceste cazuri, aeronavele au operat sub autoritatea NATO.

Doborârile au loc în contextul în care NATO, România și alte state achiziționează în mod activ sisteme de interceptare terestre pentru a îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană ale Alianței și ale fiecărui stat în parte.

România, de exemplu, a achiziționat sistemul antidronă MEROPS, care este conceput ca să intercepteze sisteme aeriene mici, fără pilot, și este integrat în Inițiativa NATO de descurajare pe Flancul Estic.

Detaliile suplimentare privind incidentul de astăzi rămân în curs de investigare, însă drona pare să fie de origine rusă”, a transmis Comandamentul militar al NATO.

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