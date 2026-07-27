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27 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Sebeș: Ce lucrări se fac

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

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27 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Sebeș: Ce lucrări se fac

Luni, 27 iulie 2026, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Sebeș.

Până la ora 14.30, pe calea 2 se execută lucrări de înlocuire parapet marginal, între kilometrii 309 și 309+500 de metri.

Circulația rutieră se face îngreunat pe pe Banda 2.

Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate.

Tot până la ora 14.30, pe calea 1 se execută lucrări de înlocuire parapet median, între kilometrii 309+100 și 309+700 de metri.

Circulația rutieră se face îngreunat pe Banda 1 și banda de urgență.

Banda 2 este restricționată.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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