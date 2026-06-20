FOTO | Aproape 180 de elevi și profesori din Cugir premiați în cadrul „Galei Performerilor” 2026: Performanță, perseverență și excelență în educație

Aproape 180 de elevi și profesori din Cugir premiați în cadrul „Galei Performerilor” 2026: Performanță, perseverență și excelență în educație

La Centrul Cultural „Valentin Uritescu” a avut loc, vineri, 19 iunie 2026 Gala Performerilor 2026, eveniment dedicat recunoașterii și celebrării elevilor și profesorilor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și competițiile școlare desfășurate pe parcursul anului școlar 2025-2026.

Finalul acestui an școlar a reprezentat un nou prilej pentru administrația publică locală de a recompensa performanța, perseverența și excelența în educație.

Anul acesta, în cadrul Galei Performerilor, au fost premiați 144 de elevi și 29 de profesori, care au contribuit prin muncă, dedicare și profesionalism la obținerea unor rezultate deosebite în competițiile școlare.

Au fost acordate 85 de premii pentru rezultatele obținute la etapele județene și naționale ale olimpiadelor școlare, precum și un premiu special, în semn de apreciere pentru performanțe deosebite. De asemenea, au fost evidențiate rezultatele obținute în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS), unde elevii din Cugir au obținut 13 rezultate remarcabile.

Evenimentul a fost găzduit de primarul Adrian Teban, viceprimarul Călin Furdui și directorul Centrului Cultural „Valentin Uritesccu”, Diane Dobrean, și s-a desfășurat în prezența elevilor premiați, a familiilor acestora, a cadrelor didactice, precum și a altor invitați din comunitatea locală.

Cu acest prilej, primarul Adrian Teban a transmis următorul mesaj:

„Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinți, doamnelor și domnilor,

Suntem din nou împreună la festivitatea de premiere de la sfârșitul anului școlar. Vă felicităm pe toți pentru efortul depus pe parcursul acestui an. Investiția în educație, atât pentru noi, ca părinți, cât și pentru autoritățile locale, este cea mai bună investiție pe care o putem face pentru generațiile tinere.

Observ, din entuziasmul celor mici, faptul că așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară. După un an de muncă și implicare, dorim să îi răsplătim și să îi celebrăm pentru reușitele lor deosebite, pentru ca apoi să se bucure de o vacanță binemeritată.

Îi felicit pe toți elevii și profesorii care au devenit adevărați ambasadori ai orașului nostru în sfera academică. În mod special, îmi îndrept atenția către echipa de robotică, care ne-a impresionat anul acesta prin rezultatele obținute. Mi-aș dori ca generațiile tinere să ia exemplu de la acești elevi care, prin pasiune, seriozitate și muncă, au demonstrat că performanta este posibilă.

Suntem un oraș în care accentul pus pe latura tehnică este întotdeauna binevenit. Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute în acest an școlar și vă doresc mult succes în continuare!”

„Mulțumim tuturor profesorilor pentru profesionalismul și implicarea lor, părinților pentru sprijinul constant oferit copiilor, precum și elevilor care, prin rezultatele lor, reprezintă cu cinste numele orașului Cugir.

Le dorim tuturor elevilor, profesorilor și familiilor acestora o vacanță de vară plină de bucurii, odihnă și experiențe frumoase. Să reveniți cu energie, inspirație și încredere pentru noi provocări și noi performanțe!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.

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