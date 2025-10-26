Rămâi conectat

FOTO | Aproape 150 de participanți la ediția 2025 a Memorialul „Mihail Breaz” la șah, de la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

acum 2 ore

Aproape 150 de participanți la ediția 2025 a Memorialul „Mihail Breaz” la șah, de la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, Hotel Cetate din Alba Iulia a fost gazda competiției de șah rapid „Memorialul Mihail Breaz”.

Competiția s-a desfășurat pe două secțiuni: jucători legitimați și jucători nelegitimați, reunind la start un total de 136 de participanți.

Citește și: 8 noiembrie 2025 | Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor

Turneul este organizat în fiecare an în memoria regretatului maestru albaiulian, care a fost peste trei decenii sufletul mişcării şahiste din judeţul Alba.

Evenimentul a adus la Alba Iulia concurenți din multe orașe, dintre care mulți copiii și juniori pasionați de sportul minții.

Iată câștigătorii pentru secțiunea jucătorilor legitimați:

*Open: 1. Ciorgovean Iustin (CSU Universitatea de Vest Timișoara); 2. Baratoși Daniel (AC de Șah Alfil Pitești); 3. Stanciu Alexandru-Ovidiu (LPS Satu Mare).

*Feminin: 1. Macarie Maia-Elisabeta (CSM Unirea Alba Iulia); 2. Olariu-Chiluț Sofia (CSS Târgu Mureș); 3. Muntean Ana-Maria (CS Universitar Sibiu).

La categoria jucătorilor nelegitimați, clasamentul a fost următorul:

*Open: 1. Moldovan Marius Ciprian (Alba Iulia); 2. Lupu Cimpoieșiu Damaris (Teiuș); 3. Culda Ștefan (Câmpeni).

*Feminin: 1. Morar Simona (Câmpeni); 2. Alb Antonia (Câmpeni); 3. Bazarea Olivia (Sibiu).

De asemenea, au mai fost acordate premii pe categorii de vârstă și premii speciale.

La festivitatea de premiere au fost prezenți fiica maestrului Breaz, Mihaela Boboș, și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa. Evenimentul a fost organizat de Asociația Academia de Șah Mihnea Costachi.

foto: Radu Coman

