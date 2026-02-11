FOTO | „Aport” de piatră pe străzile neasfaltate din Alba Iulia: Măsuri prioritare de intervenție anunțate de primărie

„Aport” de piatră pe străzile neasfaltate din Alba Iulia: Măsuri prioritare de intervenție anunțate de primărie

Primăria Alba Iulia a demarat o serie de măsuri prioritare de intervenție având în vedere condițiile meteo din ultima perioadă, care au afectat temporar circulația pe anumite străzi din municipiu, au anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, reprezentanții administrației locale.

„Începând de astăzi, pe străzile publice neasfaltate unde apa s-a retras, echipa Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat intervine cu aport de piatră pentru a stabiliza carosabilul și a facilita traficul.

Suntem prezenți în teren pentru a identifica zonele care necesită atenție urgentă, intervenind etapizat, pe măsură ce condițiile solului permit acest lucru. Utilajele vor fi mobilizate pentru nivelare și întreținere pe toate străzile publice de pe raza municipiului care necesită astfel de lucrări.

Vă mulțumim pentru înțelegere. Depunem toate eforturile pentru ca drumurile către casele dumneavoastră să revină la o stare optimă în cel mai scurt timp posibil.

Orice situație care necesită intervenția utilajelor poate fi sesizată la Dispeceratul Municipal, telefon 0372-586481 sau 0258-819462 (+ tasta 9)”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: Municipiul Alba Iulia / Facebook

