FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”

APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”

Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru Valer David, un localnic din Vințu de Jos care a rămas fără locuință și magazin în urma unui incendiu puternic.

Cei care doresc să îl sprijine financiar o pot face în contul IBAN:

𝐑𝐎𝟑𝟕 𝐑𝐍𝐂𝐁 𝟎𝟎𝟏𝟏 𝟎𝟒𝟕𝟕 𝟎𝟒𝟗𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟏

Un incendiu puternic a mistuit în dimineața zilei de 17 august 2025 magazinul și locuința domnului Valer David, situate pe strada Mihai Eminescu din Vințu de Jos.

Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt foarte mari, respectiv întreaga clădire a fost distrusă.

În aceste momente grele, comunitatea noastră are ocazia să fie aproape de domnul Valer David și să îl ajute să își refacă măcar o parte din ceea ce a pierdut.

Orice sprijin contează:

-ajutor financiar,

-materiale de construcție,

-oameni care să ajute la reconstrucția clădirii,

Vă rugăm să dați mai departe acest mesaj, pentru ca vestea să ajungă la cât mai mulți oameni cu suflet mare. Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță.

