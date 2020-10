FOTO| Apel umanitar pentru „Tanti Fica”: Bătrânica de 76 de ani care trăieşte singură într-un sat din Alba cu o pensie de 15 lei

Tanti Fica este o bătrânică de 76 de ani care trăiește singură, într-un deal, în marginea unei păduri, fără a avea copii sau nepoți care să îi fie alături acum la bătrânețe.

În această situaţie se află Jurj Fica, sau ”Tanti Fica”, femeia văduvă de 76 de ani, care nu are copii sau nepoţi şi, astfel, nu are la cine să ceară ajutor în caz de nevoie. Locuieşte singură în cătunul Fântânele, la aproape 10 kilometri de centrul comunei. Accesul până la locuinţa acesteia se face doar cu o maşina de teren, plus o urcare pe deal de circa o jumătate de oră.

Pe timpul verii, mai are un vecin care stă cu animalele în zona, dar iarnă este singură în vârful de deal din Apuseni. Soţul ei a murit în urmă cu şapte ani. El avea pensie de 30 de lei, iar văduvei i-a rămas jumătate din această suma, pensie de urmaş.

Tanti Fica are o vacă, un cal şi câteva găini. Accesul dificil face că nici poştaşul să nu urce în fiecare luna pentru a-i duce pensia. Situaţia ei a fost prezentată de cei de la emisiunea „Izolaţi în România”, care urmează să o ajute periodic.

De asemenea, un tânăr din Alba Iulia a iniţiat o campanie de sprijin şi a creat un grup pe internet denumit ”Ajutor pentru tanti Fica”. În cătunul Fântânele mai trăiesc doar patru persoane, casele fiind la distanţă mare unele de altele. Potrivit tânărului care a vizitat-o pe Tanti Fica, aceasta are nevoie urgenţă de alimente de baza (ulei, făină, zafar), de o sobă nouă şi de plata facturilor pentru curent electric şi telefonul mobil.