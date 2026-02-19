FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat
Două apariții ,,timide” au fost surprinse recent în Parcul Național Retezat, în timpul unei acțiuni de monitorizare a faunei sălbatice.
Fotografiile au fost realizate de echipele Parcului Național Retezat, aflate pe teren pentru monitorizarea speciilor. Mai multe fotografii capre prezintă câteva exemplare de faună sălbatică surprinse în habitatul natural au fost publicate pe o rețea de socializare:
,,Apariții timide, surprinse în timpul unei acțiuni de monitorizare desfășurate de colegii de la Parcul Național Retezat
Indiferent de condițiile meteo, echipele sunt pe teren, monitorizând fauna sălbatică pas cu pas: urme în zăpadă, semne de prezență, observații directe, trasee parcurse pe kilometri întregi.
Parcul Național Retezat, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este situat în sud-vestul țării, în județul Hunedoara.
Parcul Național Retezat are o suprafață de 38.047 de hectare, din care 19.988 hectare sunt păduri, 9.893 de hectare din acestea fiind în zone de protecție strictă sau integrală.
Aici regăsim 108 specii de păsări și pot fi întâlnite 1.190 de specii de plante, din care 90 sunt specii endemice. În aria naturală protejată sunt 80 de lacuri și tăuturi, inclusiv Lacul Bucura, cel mai întins lac glaciar din țară, și Lacul Zănoaga, cel mai adânc lac glaciar din România”, au scris, pe o rețea de socializare, reprezentanții Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.
