Actualitate

FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 60 de minute

în

De

FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat

Două apariții ,,timide” au fost surprinse recent în Parcul Național Retezat, în timpul unei acțiuni de monitorizare a faunei sălbatice.

Fotografiile au fost realizate de echipele Parcului Național Retezat, aflate pe teren pentru monitorizarea speciilor. Mai multe fotografii capre prezintă câteva exemplare de faună sălbatică surprinse în habitatul natural au fost publicate pe o rețea de socializare:

,,Apariții timide, surprinse în timpul unei acțiuni de monitorizare desfășurate de colegii de la Parcul Național Retezat 

Indiferent de condițiile meteo, echipele sunt pe teren, monitorizând fauna sălbatică pas cu pas: urme în zăpadă, semne de prezență, observații directe, trasee parcurse pe kilometri întregi.   

Parcul Național Retezat, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este situat în sud-vestul țării, în județul Hunedoara.

Parcul Național Retezat are o suprafață de 38.047 de hectare, din care 19.988 hectare sunt păduri, 9.893 de hectare din acestea fiind în zone de protecție strictă sau integrală.

Aici regăsim 108 specii de păsări și pot fi întâlnite 1.190 de specii de plante, din care 90 sunt specii endemice. În aria naturală protejată sunt 80 de lacuri și tăuturi, inclusiv Lacul Bucura, cel mai întins lac glaciar din țară, și Lacul Zănoaga, cel mai adânc lac glaciar din România”, au scris, pe o rețea de socializare, reprezentanții Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

19 februarie 2026

De

40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar” 40 de vieți au salvate în prima parte a anului 2026 în România prin transplant de organe. 14 prelevări de organe au fost realizate cu succes în mai puțin de 2 luni în […]

Citește mai mult

Actualitate

Preşedintele CSM, despre pensionarea judecătorilor din penal: Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi dacă există un risc de prescriere a infracţiunilor. Câte dosare sunt în această situaţie

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

19 februarie 2026

De

Preşedintele CSM, despre pensionarea judecătorilor din penal: Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi dacă există un risc de prescriere a infracţiunilor. Câte dosare sunt în această situaţie Judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, Preşedintele CSM și fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, reclamă faptul că Administraţia Prezidenţială solicită […]

Citește mai mult

Actualitate

Aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii, raportate în ultima săptămână. Numărul deceselor a ajuns la 78

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

19 februarie 2026

De

Aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii, raportate în ultima săptămână. Numărul deceselor a ajuns la 78 Peste 96.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate la nivel național în perioada 9–15 februarie, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică. Cifra este în scădere comparativ cu săptămâna precedentă. În același […]

Citește mai mult