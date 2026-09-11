Foto | Apa izvorului de la Sibișeni este din nou potabilă. Anunțul făcut de primărița din Vințu de Jos
Apa izvorului de la Sibișeni este din nou potabilă. Anunțul făcut de primărița din Vințu de Jos
Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a publicat, pe o rețea de socializare, vineri, 11 septembrie 2026, analizele DSP Alba asupra izvorului de la Sibișeni, după ce, în urmă cu aproximativ o lună apa de aici a fost declarată nepotabilă.
În urma ultimelor analize efectuate, apa este acum, din nou, potabilă. Potrivit raportului emis, la cerere, de Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP Alba, proba de apă a fost prelevată în data de 25 august 2026, de la izvorul din Sibișeni.
,,Ultimul buletin de analiză.. Apa este potabilă.”, a scris primărița din Vințu de Jos.
Rezultatele analizelor fizico-chimice arată că valorile înregistrate se încadrează în limitele admise pentru apa destinată consumului. Astfel că, în urma noilor analize, apa de la izvorul din Sibișeni poate fi din nou consumată, după ce, în urmă cu aproximativ o lună, fusese declarată nepotabilă.
Date tehnice conform raportului publicat de Simona Cazan
- Data prelevării probei: 25 august 2026, ora 09:10
- Locul recoltării: Izvor Sibișeni
- Solicitant: Comuna Vințu de Jos
- Data efectuării analizelor: 25-27 august 2026
- Nitriți: < 0,015 mg/l (valoare admisă: maximum 0,5 mg/l)
- Amoniu: < 0,025 mg/l (valoare admisă: maximum 0,5 mg/l)
- Nitrați: 33,79 mg/l (valoare admisă: maximum 50 mg/l)
- Turbiditate: 0,50 unități (acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale)
Reamintim că, direcția de Sănătate Publică Alba a actualizat lista cu sursele de apă conforme și neconforme a izvoarelor și fântânilor publice în județul Alba. Zeci de fântâni și izvoare din întreg județul NU au apă bună de băut.
Lista poate fi consultată AICI.
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