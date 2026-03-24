ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată

Direcția de Sănătate Publică Alba a actualizat lista cu sursele de apă conforme și neconforme a izvoarelor și fântânilor publice în județul Alba. Zeci de fântâni și izvoare din întreg județul NU au apă bună de băut.

Instituția îndeamnă cetățenii să verifice întotdeauna sursa apei înainte de consum. Este important ca, în cazul izvoarelor neconforme, să se evite consumul direct și să se opteze pentru apă îmbuteliată sau surse certificate.

Situația fântânilor și izvoarelor publice în județul Alba

DSP Alba monitorizează calitatea apei din sursele publice. Din totalul celor verificate, o parte sunt recomandate pentru consum, iar altele nu sunt recomandate din cauza unor neconformități, în principal de natură microbiologică (frecvent în zonele montane și de deal) sau chimică (prezența nitraților, mai ales în zonele de câmpie, din surse naturale sau agricole).

Ce înseamnă ”neconform”?

Apa din sursele marcate ca neconforme NU ESTE RECOMANDATĂ pentru consumul uman (băut, gătit, preparat alimente) deoarece nu îndeplinește standardele de calitate stabilite de lege. În schimb, sursele conforme pot fi utilizate fără risc din acest punct de vedere.

Recomandări pentru consumatori

Verificați statutul sursei înainte de a folosi apa dintr-o fântână sau izvor public. Documentul oficial poate fi consultat la primării sau pe site-ul DSP Alba. Primăriile sunt obligate să înștiințeze consumatorii cu privire la potabilitatea apei, prin afișarea unui anunț la loc vizibil.

Dacă apa provine dintr-o sursă neconformă, evitați consumul direct. Aceasta poate fi utilizată, de regulă, pentru alte scopuri (udat, curățenie), dar nu ca apă potabilă.

Dacă utilizați o sursă privată (fântână proprie), este recomandat să solicitați analize de laborator pentru a vă asigura de calitatea apei, mai ales dacă aceasta este folosită pentru consum zilnic.

Lista completă a fântânilor și izvoarelor (conforme și neconforme) aflate pe domeniul public al județului Alba, actualizată:

RIMĂRIA ALBA IULIA:

-Izvor TURNĂTORIE (BĂRĂBANȚ)- conformă

-Izvor MARCUS AURELIUS- neconformă

-Izvor SCĂRIȘOARA (MICEȘTI)- conformă

COMUNA SÂNTIMBRU:

-Izvor TĂU – conformă

COMUNA SĂLIȘTEA:

-Izvor LA VĂLAUĂ- neconformă

-Izvor TĂRTĂRIA- conformă

– Izvor LA VĂLĂU-PE CÂMP- conformă

-Fântână GRUIEȚI (TĂRTĂRIA)- conformă

COMUNA BLANDIANA:

-Izvor TROIȚA- conformă

COMUNA CERU BĂCĂNȚI:

-Fântână PRIMĂRIE- conformă

COMUNA CIUGUD:

-Izvor ROGHIN- conformă

COMUNA DOȘTAT:

-Izvor LA ȘIPOT – neconformă

-Izvor BOZ- conformă

-Fântână DOȘTAT- conformă

COMUNA GÂRBOVA:

-Izvor LA PUTINEI- conformă

COMUNA CUT:

-Fântână CAPU SATULUI – neconformă

-Fântână BÂRVULUI – neconformă

COMUNA ȘUGAG:

-Izvor NEDEI- conformă

-Izvor JIDOȘTINA – conformă

-Izvor MĂRTINIE- conformă

-Izvor GÂLCEAG-LÂNGÂ POPASUL REGELUI- conformă

-Izvor 3 IZVOARE- conformă

-Izvor ȘUGĂGI-DOBRA- conformă

– Izvor LA PIAȚĂ- conformă

COMUNA SĂSCIORI:

-Fântână SÂSCIORI- conformă

-Fântână PODUL VELII- LAZ-conformă

-Fântână RĂCHITA- conformă

-Fântână ÎN ZÂVOAIE-LAZ- conformă

-Fântână STR. CETĂȚII- conformă

-Izvor LA VAGON-CĂPÂLNA- conformă

COMUNA VINȚU DE JOS:

-Izvor HOMOȘTEAN- conformă

-Izvor SIBIȘENI- conformă

-Izvor CAPU SATULUI- conformă

COMUNA PIANU DE SUS:

-Fântână INTERNAT STRUNGARI – neconformă

-Fântână CENTRU DE ZI STRUNGARI – neconformă

-Fântână LA MOISE – neconformă

-Fântână LA BARACA – conformă

-Fântână LA STRUNGARI – neconformă

-Fântână LA OBELISC – neconformă

PRIMĂRIA BLAJ:

-Izvor CRĂIESII – neconformă

-Izvor PETRISAT – neconformă

-Izvor ALDEA- conformă

-Izvor BĂCĂNIȚEI- conformă

COMUNA SÂNCEL:

-Izvor DRUMUL NAȚIONAL 14- conformă

COMUNA ȘONA:

-Fântână STR. LUNGĂ NR. 191 – neconformă

-Fântână STR. LUNGĂ NR.97 – neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ, BIIA – neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ, LUNCA TÂRNAVEI – neconformă

COMUNA JIDVEI:

-Fântână STR. PERILOR NR.6- conformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ NR.67, FEISA – neconformă

-Izvor SUB CRAMĂ – neconformă

-Izvor LA CRUCE- conformă

COMUNA CETATEA DE BALTĂ:

-Izvor SUB CASTEL-conformă

-Izvor EXTRAVILAN – neconformă

-Izvor DUPĂ PĂDURE – neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ NR.25, TĂTÂRLAUA – neconformă

-Izvor DRUMUL BUCERZII, CRĂCIUNELU DE JOS – neconformă

-Izvor STR. 6 MATRIE, CRĂCIUNELU DE JOS – neconformă

-Izvor ÎN PARC, BUCERDEA GRÂNOASĂ – neconformă

-Izvor DN 14 B, VALEA LUNGĂ -conformă

-Izvor BISERICA EVANGHELICĂ, VALEA LUNGĂ – neconformă

-Izvor STAȚIA DE GAZ, VALEA LUNGĂ – neconformă

-Fântână STR. VICTORIEI, VALEA LUNGĂ – neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ, TĂU – neconformă

-Izvor STR. PRINCIPALĂ, LODROMAN – neconformă

COMUNA CERGĂU MARE:

-Izvor STR. PRINCIPALĂ – neconformă

-Izvor ÎN CENTRU SATULUI, CERGĂU MIC – neconformă

-Izvor LA INTRARE, LUPU – neconformă

-Izvor LA INTRARE, ROȘIA DE SECAȘ – neconformă

-Izvor LA INTRARE, UNGURENI – neconformă

-Izvor LA PUTINEI, UNGURENI – neconformă

-Izvor LA BUTUROI, CENADE – neconformă

-Izvor BUNEA, CENADE – neconformă

COMUNA GALDA DE JOS:

-Fântână LA DULEA – neconformă

-Izvor ÎN GERMANIA – neconformă

-Fântână LA GORONEA, CETEA – neconformă

-Fântână STAȚIA DE AUTOBUZ, CETEA – neconformă

COMUNA ÎNTREGALDE:

-Izvor ÎN CHEI 1 – neconformă

-Izvor ÎN CHEI 2 – neconformă

COMUNA IGHIU:

-Fântână CIȘMEA-LA BOIA, ȘARD-conformă

-Fântână LA PARC, IGHEL-conformă

-Fântână VALEA MICĂ, ȚELNA – neconformă

-Fântână VALEA MARE, ȚELNA – neconformă

-Fântână NR. 184, BUCERDEA VINOASĂ – neconformă

-Fântână NR. 201, BUCERDEA VINOASĂ – neconformă

PRIMĂRIA SEBEȘ:

-Izvor FÂNTÂNA ÎMPĂRATULUI-conformă

-Izvor ARGOS-conformă

-Izvor FAUR PETREȘTI-conformă

-Izvor PARCUL COPIILOR PETREȘTI-conformă

-Izvor LA VULPE PETREȘTI-conformă

-Izvor COLONIE PETREȘTI – neconformă

-Izvor ARINI – neconformă

PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ:

-Fântână LA BUNII-conformă

COMUNA ȘPRING:

-Fântână ÎNTRE ROMI, VINGARD – neconformă

-Fântână ÎN DEAL, VINGARD-conformă

-Fântână CENTRU VINGARD – neconformă

-Fântână CENTRU ȘPRING – neconformă

-Izvor ȘIPOT DRAȘOV-conformă

-Fântână CENTRU LA BLOC, CUNȚA – neconformă

-Fântână LA BLOC, ȘPRING – neconformă

PRIMĂRIA OHABA:

-Izvor LA STOINĂ-conformă

-Fântână DIN LUCĂ, LA VIȘTI – neconformă

PRIMĂRIA BERGHIN:

-Fântână LA ANDREI – neconformă

-Fântână LA STRAJA, TOTIENI – neconformă

COMUNA LIVEZILE:

-Izvor BLANGA – neconformă

-Izvor CARIERA-conformă

COMUNA RIMETEA:

-Izvor LA VĂLĂU – neconformă

-Izvor MULEA-conformă

COMUNA BUCIUM:

-Izvor LA PARIS-conformă

-Izvor NEGRILEASA-conformă

-Izvor LA CĂLIMAN-conformă

ORAȘ ZLATNA:

-Izvor AMPOIULUI – neconformă

-Izvor PIATRA CAPREI-conformă

-Izvor FĂGULEȚ – neconformă

-Izvor DN74-conformă

COMUNA METEȘ:

-Izvor GURA URSULUI-conformă

COMUNA ALMAȘU MARE: -Izvor LA ȘIPOT-conformă

-Izvor CHEILE CIBULUI – neconformă

-Izvor CARIERA-conformă

COMUNA STREMȚ:

-Izvor MĂGURA, GEOMAL-conformă

-Izvor LA TURCU-conformă

-Izvor LA NEAGOE-conformă

COMUNA RÂMEȚ: -Izvor LA COTORAȘTI-conformă

-Izvor TECUȚ-conformă

COMUNA LUPȘA:

-Izvor BOCȘA P-SCHIVA-conformă

-Izvor GURA CUȚII-conformă

ORAȘ TEIUȘ:

-Izvor CAIES-conformă

-Izvor PETROM-conformă

COMUNA BAIA DE ARIEȘ:

-Izvor SAGONA – neconformă

-Izvor LA BOGDAN-conformă

-Izvor LA CASCADE BRĂZEȘTI – neconformă

COMUNA SĂLCIUA:

-Izvor LA ȘIPOTE – neconformă

-Izvor CEMAN, POȘAGA-conformă

MUN. AIUD:

-Fântână PĂGIDA – neconformă

-Fântână GĂRBOVA DE SUS-conformă

-Fântână GÂRBOVIȚA-conformă

COMUNA MIRASLĂU:

-Izvor DECEA-conformă

COMUNA NOȘLAC:

-Izvor FARCAS-conformă

-Izvor COPAND – neconformă

-Izvor LA ȘIPOT – neconformă

COMUNA CIURULEASA:

-Fântână GRĂDINIȚA – neconformă

-Fântână ȘCOALA BUNINGINEA-conformă

-Fântână RECEA – neconformă

-Fântână MARIAN SAUL – neconformă

-Izvor ONICIU TRAIAN – neconformă

-Izvor CAPRAFOI – neconformă

-Fântână VARTEIU REGHINA – neconformă

-Izvor CIOARA CONSATANTIN – neconformă

-Fântână BOLF-conformă

-Fântână FELEA AUGUSTIN-conformă

-Fântână MORAR ILIE – neconformă

-Izvor VALEA TAULUI-conformă

-Fântână STURZA CONSTANTIN-conformă

-Izvor BORZA IOAN-conformă

-Izvor MORAR SORIN-conformă

-Izvor MĂTIȘEȘTI-conformă

-Izvor JURCA SORIN-conformă

COMUNA AVRAM IANCU:

-Izvor MUNTELE GĂINA-conformă

-Izvor PATAC-conformă

*Neconform – nu se conformează OUG 7 care reglementează calitatea apei potabile. Apa din izvoarele și fântânile neconforme NU ESTE RECOMANDATĂ CONSUMULUI UMAN pentru că nu corespunde din punct de vedere microbiologic (în special cele din zona de munte și de deal). În cazul fântânilor și izvoarelor din zonele de șes se adaugă și o neconformitate chimică, cu prezența nitraților fie ca indice de poluare tardivă de natură organică, fie proveniți din utilizarea azotatului ca îngrășământ în agricultură, se arată într-un comunicat de presă transmis de DSP Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI