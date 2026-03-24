Ştirea zilei

ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul Grădinarului

ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată

Direcția de Sănătate Publică Alba a actualizat lista cu sursele de apă conforme și neconforme a izvoarelor și fântânilor publice în județul Alba. Zeci de fântâni și izvoare din întreg județul NU au apă bună de băut.

Instituția îndeamnă cetățenii să verifice întotdeauna sursa apei înainte de consum. Este important ca, în cazul izvoarelor neconforme, să se evite consumul direct și să se opteze pentru apă îmbuteliată sau surse certificate.

Situația fântânilor și izvoarelor publice în județul Alba 

DSP Alba monitorizează calitatea apei din sursele publice. Din totalul celor verificate, o parte sunt recomandate pentru consum, iar altele nu sunt recomandate din cauza unor neconformități, în principal de natură microbiologică (frecvent în zonele montane și de deal) sau chimică (prezența nitraților, mai ales în zonele de câmpie, din surse naturale sau agricole). 

Ce înseamnă ”neconform”? 

Apa din sursele marcate ca neconforme NU ESTE RECOMANDATĂ pentru consumul uman (băut, gătit, preparat alimente) deoarece nu îndeplinește standardele de calitate stabilite de lege. În schimb, sursele conforme pot fi utilizate fără risc din acest punct de vedere. 

Recomandări pentru consumatori 

Verificați statutul sursei înainte de a folosi apa dintr-o fântână sau izvor public. Documentul oficial poate fi consultat la primării sau pe site-ul DSP Alba. Primăriile sunt obligate să înștiințeze consumatorii cu privire la potabilitatea apei, prin afișarea unui anunț la loc vizibil.  

Dacă apa provine dintr-o sursă neconformă, evitați consumul direct. Aceasta poate fi utilizată, de regulă, pentru alte scopuri (udat, curățenie), dar nu ca apă potabilă. 

Dacă utilizați o sursă privată (fântână proprie), este recomandat să solicitați analize de laborator pentru a vă asigura de calitatea apei, mai ales dacă aceasta este folosită pentru consum zilnic. 

Lista completă a fântânilor și izvoarelor (conforme și neconforme) aflate pe domeniul public al județului Alba, actualizată: 

RIMĂRIA ALBA IULIA: 

-Izvor TURNĂTORIE (BĂRĂBANȚ)- conformă

-Izvor MARCUS AURELIUS- neconformă

 -Izvor SCĂRIȘOARA (MICEȘTI)- conformă 

COMUNA SÂNTIMBRU:

-Izvor TĂU – conformă 

COMUNA SĂLIȘTEA:

-Izvor LA VĂLAUĂ- neconformă

-Izvor TĂRTĂRIA- conformă 

– Izvor LA VĂLĂU-PE CÂMP- conformă 

-Fântână GRUIEȚI (TĂRTĂRIA)- conformă 

COMUNA BLANDIANA:

-Izvor TROIȚA- conformă 

COMUNA CERU BĂCĂNȚI:

-Fântână PRIMĂRIE- conformă 

COMUNA CIUGUD:

-Izvor ROGHIN- conformă 

COMUNA DOȘTAT:

-Izvor LA ȘIPOT – neconformă

-Izvor BOZ- conformă 

 -Fântână DOȘTAT- conformă 

COMUNA GÂRBOVA:

-Izvor LA PUTINEI- conformă 

COMUNA CUT:

-Fântână CAPU SATULUI – neconformă

-Fântână BÂRVULUI – neconformă

COMUNA ȘUGAG:

-Izvor NEDEI- conformă 

-Izvor JIDOȘTINA – conformă 

 -Izvor  MĂRTINIE- conformă 

-Izvor GÂLCEAG-LÂNGÂ POPASUL REGELUI- conformă 

-Izvor 3 IZVOARE- conformă 

-Izvor ȘUGĂGI-DOBRA- conformă 

– Izvor LA PIAȚĂ- conformă 

COMUNA SĂSCIORI:

-Fântână SÂSCIORI- conformă 

-Fântână PODUL VELII- LAZ-conformă 

-Fântână RĂCHITA- conformă 

-Fântână ÎN ZÂVOAIE-LAZ- conformă 

-Fântână STR. CETĂȚII- conformă 

-Izvor LA VAGON-CĂPÂLNA- conformă 

COMUNA VINȚU DE JOS:

-Izvor HOMOȘTEAN- conformă 

 -Izvor SIBIȘENI- conformă 

 -Izvor CAPU SATULUI- conformă 

COMUNA PIANU DE SUS:

-Fântână INTERNAT STRUNGARI – neconformă

-Fântână CENTRU DE ZI STRUNGARI – neconformă

 -Fântână LA MOISE – neconformă

 -Fântână LA BARACA – conformă 

-Fântână LA STRUNGARI neconformă

-Fântână LA OBELISC neconformă

PRIMĂRIA BLAJ:

-Izvor CRĂIESII neconformă

-Izvor PETRISAT neconformă

-Izvor ALDEA- conformă

-Izvor BĂCĂNIȚEI- conformă

COMUNA SÂNCEL:

-Izvor DRUMUL NAȚIONAL 14- conformă

COMUNA ȘONA:

-Fântână STR. LUNGĂ NR. 191 neconformă

-Fântână STR. LUNGĂ NR.97 neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ, BIIA neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ, LUNCA TÂRNAVEI neconformă

COMUNA JIDVEI:

-Fântână STR. PERILOR NR.6- conformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ NR.67, FEISA neconformă

-Izvor SUB CRAMĂ neconformă

-Izvor LA CRUCE- conformă

COMUNA CETATEA DE BALTĂ:

-Izvor SUB CASTEL-conformă

-Izvor EXTRAVILAN neconformă

-Izvor DUPĂ PĂDURE neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ NR.25, TĂTÂRLAUA neconformă

-Izvor DRUMUL BUCERZII, CRĂCIUNELU DE JOS neconformă

-Izvor STR. 6 MATRIE, CRĂCIUNELU DE JOS neconformă

-Izvor ÎN PARC, BUCERDEA GRÂNOASĂ – neconformă

-Izvor DN 14 B, VALEA LUNGĂ -conformă

-Izvor BISERICA EVANGHELICĂ, VALEA LUNGĂ neconformă

-Izvor STAȚIA DE GAZ, VALEA LUNGĂ neconformă

-Fântână STR. VICTORIEI, VALEA LUNGĂ neconformă

-Fântână STR. PRINCIPALĂ, TĂU neconformă

-Izvor STR. PRINCIPALĂ, LODROMAN neconformă

COMUNA CERGĂU MARE:

-Izvor STR. PRINCIPALĂ neconformă

-Izvor ÎN CENTRU SATULUI, CERGĂU MIC neconformă

-Izvor LA INTRARE, LUPU neconformă

-Izvor LA INTRARE, ROȘIA DE SECAȘ neconformă

-Izvor LA INTRARE, UNGURENI neconformă

-Izvor LA PUTINEI, UNGURENI neconformă

-Izvor LA BUTUROI, CENADE neconformă

-Izvor BUNEA, CENADE neconformă

COMUNA GALDA DE JOS:

-Fântână LA DULEA neconformă

-Izvor ÎN GERMANIA neconformă

-Fântână LA GORONEA, CETEA neconformă

-Fântână STAȚIA DE AUTOBUZ, CETEA neconformă

COMUNA ÎNTREGALDE:

-Izvor ÎN CHEI 1 neconformă

-Izvor ÎN CHEI 2 – neconformă

COMUNA IGHIU:

-Fântână CIȘMEA-LA BOIA, ȘARD-conformă

-Fântână LA PARC, IGHEL-conformă

-Fântână VALEA MICĂ, ȚELNA neconformă

-Fântână VALEA MARE, ȚELNA neconformă

-Fântână NR. 184, BUCERDEA VINOASĂ neconformă

-Fântână NR. 201, BUCERDEA VINOASĂ neconformă

PRIMĂRIA SEBEȘ:

-Izvor FÂNTÂNA ÎMPĂRATULUI-conformă

-Izvor ARGOS-conformă

-Izvor FAUR PETREȘTI-conformă

-Izvor PARCUL COPIILOR PETREȘTI-conformă

-Izvor LA VULPE PETREȘTI-conformă

-Izvor COLONIE PETREȘTI neconformă

-Izvor ARINI neconformă

PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ:

-Fântână LA BUNII-conformă

COMUNA ȘPRING:

-Fântână ÎNTRE ROMI, VINGARD neconformă

-Fântână ÎN DEAL, VINGARD-conformă

-Fântână CENTRU VINGARD neconformă

-Fântână CENTRU ȘPRING neconformă

-Izvor ȘIPOT DRAȘOV-conformă

-Fântână CENTRU LA BLOC, CUNȚA neconformă

-Fântână LA BLOC, ȘPRING neconformă

PRIMĂRIA OHABA:

-Izvor LA STOINĂ-conformă

-Fântână DIN LUCĂ, LA VIȘTI neconformă

PRIMĂRIA BERGHIN:

-Fântână LA ANDREI neconformă

-Fântână LA STRAJA, TOTIENI neconformă

COMUNA LIVEZILE:

-Izvor BLANGA neconformă

-Izvor CARIERA-conformă

COMUNA RIMETEA:

-Izvor LA VĂLĂU neconformă

-Izvor MULEA-conformă

COMUNA BUCIUM:

-Izvor LA PARIS-conformă

-Izvor NEGRILEASA-conformă

-Izvor LA CĂLIMAN-conformă

ORAȘ ZLATNA:

-Izvor AMPOIULUI neconformă

-Izvor PIATRA CAPREI-conformă

-Izvor FĂGULEȚ neconformă

-Izvor DN74-conformă

COMUNA METEȘ:

-Izvor GURA URSULUI-conformă

COMUNA ALMAȘU MARE: -Izvor LA ȘIPOT-conformă

-Izvor CHEILE CIBULUI neconformă

-Izvor CARIERA-conformă

COMUNA STREMȚ:

-Izvor MĂGURA, GEOMAL-conformă

-Izvor LA TURCU-conformă

-Izvor LA NEAGOE-conformă

COMUNA RÂMEȚ: -Izvor LA COTORAȘTI-conformă

-Izvor TECUȚ-conformă

COMUNA LUPȘA:

-Izvor BOCȘA P-SCHIVA-conformă

-Izvor GURA CUȚII-conformă

ORAȘ TEIUȘ:

-Izvor CAIES-conformă

-Izvor PETROM-conformă

COMUNA BAIA DE ARIEȘ:

-Izvor SAGONA neconformă

-Izvor LA BOGDAN-conformă

-Izvor LA CASCADE BRĂZEȘTI neconformă

COMUNA SĂLCIUA:

-Izvor LA ȘIPOTE neconformă

-Izvor CEMAN, POȘAGA-conformă

MUN. AIUD:

-Fântână PĂGIDA neconformă

-Fântână GĂRBOVA DE SUS-conformă

-Fântână GÂRBOVIȚA-conformă

COMUNA MIRASLĂU:

-Izvor DECEA-conformă

COMUNA NOȘLAC:

-Izvor FARCAS-conformă

-Izvor COPAND neconformă

-Izvor LA ȘIPOT neconformă

COMUNA CIURULEASA:

-Fântână GRĂDINIȚA neconformă

-Fântână ȘCOALA BUNINGINEA-conformă

-Fântână RECEA neconformă

-Fântână MARIAN SAUL neconformă

-Izvor ONICIU TRAIAN neconformă

-Izvor CAPRAFOI neconformă

-Fântână VARTEIU REGHINA neconformă

-Izvor CIOARA CONSATANTIN neconformă

-Fântână BOLF-conformă

-Fântână FELEA AUGUSTIN-conformă

-Fântână MORAR ILIE neconformă

-Izvor VALEA TAULUI-conformă

-Fântână STURZA CONSTANTIN-conformă

-Izvor BORZA IOAN-conformă

-Izvor MORAR SORIN-conformă

-Izvor MĂTIȘEȘTI-conformă

-Izvor JURCA SORIN-conformă

COMUNA AVRAM IANCU:

-Izvor MUNTELE GĂINA-conformă

-Izvor PATAC-conformă

*Neconform – nu se conformează OUG 7 care reglementează calitatea apei potabile. Apa din izvoarele și fântânile neconforme NU ESTE RECOMANDATĂ CONSUMULUI UMAN pentru că nu corespunde din punct de vedere microbiologic (în special cele din zona de munte și de deal). În cazul fântânilor și izvoarelor din zonele de șes se adaugă și o neconformitate chimică, cu prezența nitraților fie ca indice de poluare tardivă de natură organică, fie proveniți din utilizarea azotatului ca îngrășământ în agricultură, se arată într-un comunicat de presă transmis de DSP Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

