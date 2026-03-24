ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată
Direcția de Sănătate Publică Alba a actualizat lista cu sursele de apă conforme și neconforme a izvoarelor și fântânilor publice în județul Alba. Zeci de fântâni și izvoare din întreg județul NU au apă bună de băut.
Instituția îndeamnă cetățenii să verifice întotdeauna sursa apei înainte de consum. Este important ca, în cazul izvoarelor neconforme, să se evite consumul direct și să se opteze pentru apă îmbuteliată sau surse certificate.
Situația fântânilor și izvoarelor publice în județul Alba
DSP Alba monitorizează calitatea apei din sursele publice. Din totalul celor verificate, o parte sunt recomandate pentru consum, iar altele nu sunt recomandate din cauza unor neconformități, în principal de natură microbiologică (frecvent în zonele montane și de deal) sau chimică (prezența nitraților, mai ales în zonele de câmpie, din surse naturale sau agricole).
Ce înseamnă ”neconform”?
Apa din sursele marcate ca neconforme NU ESTE RECOMANDATĂ pentru consumul uman (băut, gătit, preparat alimente) deoarece nu îndeplinește standardele de calitate stabilite de lege. În schimb, sursele conforme pot fi utilizate fără risc din acest punct de vedere.
Recomandări pentru consumatori
Verificați statutul sursei înainte de a folosi apa dintr-o fântână sau izvor public. Documentul oficial poate fi consultat la primării sau pe site-ul DSP Alba. Primăriile sunt obligate să înștiințeze consumatorii cu privire la potabilitatea apei, prin afișarea unui anunț la loc vizibil.
Dacă apa provine dintr-o sursă neconformă, evitați consumul direct. Aceasta poate fi utilizată, de regulă, pentru alte scopuri (udat, curățenie), dar nu ca apă potabilă.
Dacă utilizați o sursă privată (fântână proprie), este recomandat să solicitați analize de laborator pentru a vă asigura de calitatea apei, mai ales dacă aceasta este folosită pentru consum zilnic.
Lista completă a fântânilor și izvoarelor (conforme și neconforme) aflate pe domeniul public al județului Alba, actualizată:
RIMĂRIA ALBA IULIA:
-Izvor TURNĂTORIE (BĂRĂBANȚ)- conformă
-Izvor MARCUS AURELIUS- neconformă
-Izvor SCĂRIȘOARA (MICEȘTI)- conformă
COMUNA SÂNTIMBRU:
-Izvor TĂU – conformă
COMUNA SĂLIȘTEA:
-Izvor LA VĂLAUĂ- neconformă
-Izvor TĂRTĂRIA- conformă
– Izvor LA VĂLĂU-PE CÂMP- conformă
-Fântână GRUIEȚI (TĂRTĂRIA)- conformă
COMUNA BLANDIANA:
-Izvor TROIȚA- conformă
COMUNA CERU BĂCĂNȚI:
-Fântână PRIMĂRIE- conformă
COMUNA CIUGUD:
-Izvor ROGHIN- conformă
COMUNA DOȘTAT:
-Izvor LA ȘIPOT – neconformă
-Izvor BOZ- conformă
-Fântână DOȘTAT- conformă
COMUNA GÂRBOVA:
-Izvor LA PUTINEI- conformă
COMUNA CUT:
-Fântână CAPU SATULUI – neconformă
-Fântână BÂRVULUI – neconformă
COMUNA ȘUGAG:
-Izvor NEDEI- conformă
-Izvor JIDOȘTINA – conformă
-Izvor MĂRTINIE- conformă
-Izvor GÂLCEAG-LÂNGÂ POPASUL REGELUI- conformă
-Izvor 3 IZVOARE- conformă
-Izvor ȘUGĂGI-DOBRA- conformă
– Izvor LA PIAȚĂ- conformă
COMUNA SĂSCIORI:
-Fântână SÂSCIORI- conformă
-Fântână PODUL VELII- LAZ-conformă
-Fântână RĂCHITA- conformă
-Fântână ÎN ZÂVOAIE-LAZ- conformă
-Fântână STR. CETĂȚII- conformă
-Izvor LA VAGON-CĂPÂLNA- conformă
COMUNA VINȚU DE JOS:
-Izvor HOMOȘTEAN- conformă
-Izvor SIBIȘENI- conformă
-Izvor CAPU SATULUI- conformă
COMUNA PIANU DE SUS:
-Fântână INTERNAT STRUNGARI – neconformă
-Fântână CENTRU DE ZI STRUNGARI – neconformă
-Fântână LA MOISE – neconformă
-Fântână LA BARACA – conformă
-Fântână LA STRUNGARI – neconformă
-Fântână LA OBELISC – neconformă
PRIMĂRIA BLAJ:
-Izvor CRĂIESII – neconformă
-Izvor PETRISAT – neconformă
-Izvor ALDEA- conformă
-Izvor BĂCĂNIȚEI- conformă
COMUNA SÂNCEL:
-Izvor DRUMUL NAȚIONAL 14- conformă
COMUNA ȘONA:
-Fântână STR. LUNGĂ NR. 191 – neconformă
-Fântână STR. LUNGĂ NR.97 – neconformă
-Fântână STR. PRINCIPALĂ, BIIA – neconformă
-Fântână STR. PRINCIPALĂ, LUNCA TÂRNAVEI – neconformă
COMUNA JIDVEI:
-Fântână STR. PERILOR NR.6- conformă
-Fântână STR. PRINCIPALĂ NR.67, FEISA – neconformă
-Izvor SUB CRAMĂ – neconformă
-Izvor LA CRUCE- conformă
COMUNA CETATEA DE BALTĂ:
-Izvor SUB CASTEL-conformă
-Izvor EXTRAVILAN – neconformă
-Izvor DUPĂ PĂDURE – neconformă
-Fântână STR. PRINCIPALĂ NR.25, TĂTÂRLAUA – neconformă
-Izvor DRUMUL BUCERZII, CRĂCIUNELU DE JOS – neconformă
-Izvor STR. 6 MATRIE, CRĂCIUNELU DE JOS – neconformă
-Izvor ÎN PARC, BUCERDEA GRÂNOASĂ – neconformă
-Izvor DN 14 B, VALEA LUNGĂ -conformă
-Izvor BISERICA EVANGHELICĂ, VALEA LUNGĂ – neconformă
-Izvor STAȚIA DE GAZ, VALEA LUNGĂ – neconformă
-Fântână STR. VICTORIEI, VALEA LUNGĂ – neconformă
-Fântână STR. PRINCIPALĂ, TĂU – neconformă
-Izvor STR. PRINCIPALĂ, LODROMAN – neconformă
COMUNA CERGĂU MARE:
-Izvor STR. PRINCIPALĂ – neconformă
-Izvor ÎN CENTRU SATULUI, CERGĂU MIC – neconformă
-Izvor LA INTRARE, LUPU – neconformă
-Izvor LA INTRARE, ROȘIA DE SECAȘ – neconformă
-Izvor LA INTRARE, UNGURENI – neconformă
-Izvor LA PUTINEI, UNGURENI – neconformă
-Izvor LA BUTUROI, CENADE – neconformă
-Izvor BUNEA, CENADE – neconformă
COMUNA GALDA DE JOS:
-Fântână LA DULEA – neconformă
-Izvor ÎN GERMANIA – neconformă
-Fântână LA GORONEA, CETEA – neconformă
-Fântână STAȚIA DE AUTOBUZ, CETEA – neconformă
COMUNA ÎNTREGALDE:
-Izvor ÎN CHEI 1 – neconformă
-Izvor ÎN CHEI 2 – neconformă
COMUNA IGHIU:
-Fântână CIȘMEA-LA BOIA, ȘARD-conformă
-Fântână LA PARC, IGHEL-conformă
-Fântână VALEA MICĂ, ȚELNA – neconformă
-Fântână VALEA MARE, ȚELNA – neconformă
-Fântână NR. 184, BUCERDEA VINOASĂ – neconformă
-Fântână NR. 201, BUCERDEA VINOASĂ – neconformă
PRIMĂRIA SEBEȘ:
-Izvor FÂNTÂNA ÎMPĂRATULUI-conformă
-Izvor ARGOS-conformă
-Izvor FAUR PETREȘTI-conformă
-Izvor PARCUL COPIILOR PETREȘTI-conformă
-Izvor LA VULPE PETREȘTI-conformă
-Izvor COLONIE PETREȘTI – neconformă
-Izvor ARINI – neconformă
PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ:
-Fântână LA BUNII-conformă
COMUNA ȘPRING:
-Fântână ÎNTRE ROMI, VINGARD – neconformă
-Fântână ÎN DEAL, VINGARD-conformă
-Fântână CENTRU VINGARD – neconformă
-Fântână CENTRU ȘPRING – neconformă
-Izvor ȘIPOT DRAȘOV-conformă
-Fântână CENTRU LA BLOC, CUNȚA – neconformă
-Fântână LA BLOC, ȘPRING – neconformă
PRIMĂRIA OHABA:
-Izvor LA STOINĂ-conformă
-Fântână DIN LUCĂ, LA VIȘTI – neconformă
PRIMĂRIA BERGHIN:
-Fântână LA ANDREI – neconformă
-Fântână LA STRAJA, TOTIENI – neconformă
COMUNA LIVEZILE:
-Izvor BLANGA – neconformă
-Izvor CARIERA-conformă
COMUNA RIMETEA:
-Izvor LA VĂLĂU – neconformă
-Izvor MULEA-conformă
COMUNA BUCIUM:
-Izvor LA PARIS-conformă
-Izvor NEGRILEASA-conformă
-Izvor LA CĂLIMAN-conformă
ORAȘ ZLATNA:
-Izvor AMPOIULUI – neconformă
-Izvor PIATRA CAPREI-conformă
-Izvor FĂGULEȚ – neconformă
-Izvor DN74-conformă
COMUNA METEȘ:
-Izvor GURA URSULUI-conformă
COMUNA ALMAȘU MARE: -Izvor LA ȘIPOT-conformă
-Izvor CHEILE CIBULUI – neconformă
-Izvor CARIERA-conformă
COMUNA STREMȚ:
-Izvor MĂGURA, GEOMAL-conformă
-Izvor LA TURCU-conformă
-Izvor LA NEAGOE-conformă
COMUNA RÂMEȚ: -Izvor LA COTORAȘTI-conformă
-Izvor TECUȚ-conformă
COMUNA LUPȘA:
-Izvor BOCȘA P-SCHIVA-conformă
-Izvor GURA CUȚII-conformă
ORAȘ TEIUȘ:
-Izvor CAIES-conformă
-Izvor PETROM-conformă
COMUNA BAIA DE ARIEȘ:
-Izvor SAGONA – neconformă
-Izvor LA BOGDAN-conformă
-Izvor LA CASCADE BRĂZEȘTI – neconformă
COMUNA SĂLCIUA:
-Izvor LA ȘIPOTE – neconformă
-Izvor CEMAN, POȘAGA-conformă
MUN. AIUD:
-Fântână PĂGIDA – neconformă
-Fântână GĂRBOVA DE SUS-conformă
-Fântână GÂRBOVIȚA-conformă
COMUNA MIRASLĂU:
-Izvor DECEA-conformă
COMUNA NOȘLAC:
-Izvor FARCAS-conformă
-Izvor COPAND – neconformă
-Izvor LA ȘIPOT – neconformă
COMUNA CIURULEASA:
-Fântână GRĂDINIȚA – neconformă
-Fântână ȘCOALA BUNINGINEA-conformă
-Fântână RECEA – neconformă
-Fântână MARIAN SAUL – neconformă
-Izvor ONICIU TRAIAN – neconformă
-Izvor CAPRAFOI – neconformă
-Fântână VARTEIU REGHINA – neconformă
-Izvor CIOARA CONSATANTIN – neconformă
-Fântână BOLF-conformă
-Fântână FELEA AUGUSTIN-conformă
-Fântână MORAR ILIE – neconformă
-Izvor VALEA TAULUI-conformă
-Fântână STURZA CONSTANTIN-conformă
-Izvor BORZA IOAN-conformă
-Izvor MORAR SORIN-conformă
-Izvor MĂTIȘEȘTI-conformă
-Izvor JURCA SORIN-conformă
COMUNA AVRAM IANCU:
-Izvor MUNTELE GĂINA-conformă
-Izvor PATAC-conformă
*Neconform – nu se conformează OUG 7 care reglementează calitatea apei potabile. Apa din izvoarele și fântânile neconforme NU ESTE RECOMANDATĂ CONSUMULUI UMAN pentru că nu corespunde din punct de vedere microbiologic (în special cele din zona de munte și de deal). În cazul fântânilor și izvoarelor din zonele de șes se adaugă și o neconformitate chimică, cu prezența nitraților fie ca indice de poluare tardivă de natură organică, fie proveniți din utilizarea azotatului ca îngrășământ în agricultură, se arată într-un comunicat de presă transmis de DSP Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie Marți, 24 martie 2026, s-a desfășurat proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8.30, iar proba a […]
Urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia: Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat drogat la volan
Urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia: Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat drogat la volan Un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive după o urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia. Potrivit […]
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor Muncitorii de la Prebet Aiud au înterupt din nou lucrul marți, 24 martie 2026. Restanțele la plata drepturilor salariale i-au determinat iar pe salariați să recurgă la un asemenea gest. Muncitorii din schimbul întâi au protestat aproximativ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Taxă pe nimic”: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46 milioane de euro pentru un serviciu inexistent
„Taxă pe nimic”: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46 milioane de euro pentru un serviciu inexistent 46 de...
ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026
ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026...
Știrea Zilei
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie...
ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată
ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut....
Curier Județean
27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a
27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a „Târgul...
ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș
ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș Un accident rutier a avut loc marți,...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Opinii Comentarii
24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei
24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei Anual la data de 24 martie este marcată Ziua mondială de luptă...
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...