DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 21.09-27.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 14.09-20.09.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 21.09-27.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 14.09-20.09.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 21.09-27.09.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 ALBA IULIA – BARABANT, Str. SURIANU, Str. POIENITEI, Str. PETRESTI, Str. MURESULUI, Str. GORUNULUI, Str. FAGULUI, Str. CAMPENI, Str. ALUNIS 21/09/2026 08:00 – 21/09/2026 16:00
2 ALBA IULIA – BARABANT, Str. SURIANU, Str. POIENITEI, Str. PETRESTI, Str. MURESULUI, Str. GORUNULUI, Str. FAGULUI, Str. CAMPENI, Str. ALUNIS 22/09/2026 08:00 – 22/09/2026 16:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 14.09-20.09.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 METES, Strada PRINCIPALA 16/09/2026 08:00 – 16/09/2026 14:00
2 ALBA IULIA, Strada GHEORGHE MAGHERU 16/09/2026 09:00 – 16/09/2026 11:00
3 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 17/09/2026 08:00 – 17/09/2026 15:00
4 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 17/09/2026 08:00 – 17/09/2026 15:00
5 OCNA MURES – Strada TINERETULUI, Strada STEFAN CEL MARE partial, Strada MIHAI VITEAZUL partial, Strada MACILOR, Strada LILIACULUI, Strada DAMBULUI, Strada CRIZANTEMEI, Strada AL. TITRUS 17/09/2026 10:00 – 17/09/2026 14:00
6 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 18/09/2026 08:00 – 18/09/2026 15:00
7 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 18/09/2026 08:00 – 18/09/2026 15:00
8 AIUD – Strada TRIBUN TUDORAN PARTIAL, Strada MORII PARTIAL, Strada MIHAI EMINESCU 18/09/2026 08:30 – 18/09/2026 13:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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