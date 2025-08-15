Rămâi conectat

FOTO | Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, perfecționare în Italia, sub îndrumarea unor pianiști renumiți

Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a participat în perioada 7-12 august 2025 la o serie de masterclassuri în istoricul oraș Cividale del Friuli (Italia).

Citește și: Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cucerește scena internațională la Viena: Premiul I la prestigiosul ”International Clavierland Mozart Classical Music Competition”

Festivalul Roman Apulum 2025

Antonia Dogeanu s-a perfecționat sub îndrumarea unor pianiști /profesori renumiți.

„Pasiune, dăruirea și profesionalismul lor mi-au lăsat o amprentă de neuitat. Anna Fedorova, Tatiana Abayeva și Borys Fedorov vă sunt profund recunoscătoare pentru îndrumare, generozitate și încurajare!

Mulțumesc International Music Masterclasses ,,Città di Cividale del Friuli” XXXVIII Edition că ați creat un spatiu autentic de învățare, explorare și dezvoltare muzicală”, spune Antonia Dogeanu.

Antonia Dogeanu, în vârstă de 14 ani, studiază pianul de șapte ani, abordând un repertoriu divers, ce include lucrări preclasice, clasice, romantice și contemporane.

În acest timp, a acumulat o serie de premii importante la concursuri naționale și internaționale, precum și experiențe valoroase în cadrul cursurilor de măiestrie susținute de profesori celebri.

