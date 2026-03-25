FOTO | Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete”

Antonia Botescu, noul director executiv al clubului Student Sport Alba Iulia: „Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete”

Modificări în structura de conducere a clubului Student Sport Alba Iulia. Antonia Botescu preia conducerea clubului la nici 20 de ani. Cu experiență acumulată în cadrul clubului ca organizator de competiții dar și în relația cu sposorii și partenerii, aceasta primește șansa de a fi cel mai important factor de decizie în clubului de Liga 3 Student Sport Alba Iulia.

Antonia Botescu este studentă în anul II la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca. A absolvit Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, unde a obținut media 9,95 la examenul de Bacalaureat, cea mai mare medie din oraș în acel an.

„Fac parte din acest club de peste 5 ani. Am început ca jucătoare, iar în ultimii ani am făcut pasul către staff, rămânând aproape de echipă și de tot ceea ce înseamnă acest proiect.

Chiar dacă nu am cea mai vastă experiență pe teren, cunosc foarte bine clubul: cunosc părinții și jucătoarele, cu unele am crescut, iar pe altele le-am văzut evoluând. Cunosc valorile, dar și provocările acestei organizații. Este locul care m-a format și care m-a ajutat să cresc, iar acum îmi doresc să contribui la dezvoltarea lui, cu aceeași dedicare.

Vin cu o perspectivă nouă și cu dorința de a fi cât mai aproape de fete, de a le înțelege și de a construi împreună lucruri frumoase. Nu îmi propun schimbări peste noapte, dar îmi doresc ca, în timp, să las o amprentă pozitivă în acest club”, a declarat Antonia Botescu.

„Senioarele de la Student Sport Alba Iulia au obținut o victorie în prima etapă a returului din Liga 3, 4-1 cu ACS Târgu Secuiesc. Giulia Di Pietro redevine o jucătoare importantă în angrenajul echipei, fiind la creatoarea mai multor situații de a marca.

Grupa U10 de băieți a clubului a jucat la Aiud în Campionatul Județean și dorim să atragem atenția, dar nu prin rezultatele obținute pe teren, care nici nu se contabilizează, ci prin jocul de posesie și golurile de manual marcate de jucătorii antrenați de Dumitru Martescu. Așșadar, viitorul sună bine la Student Sport Alba Iulia, dacă mai punem la socoteală și calitatea echipei de fete în Liga Elitelor.

Sunt mulțumit de faptul că munca ultimilor 10 ani se materializează prin convocări sau transferul la echipe reprezentative ale României ale jucătorilor sau jucătoarelor, prin semnarea unor acorduri de parteneriat cu instituții școlare cum ar fi Liceul German Sebeș, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia sau Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ori prin buna colaborare cu clubul gazdă CSM Unirea Alba Iulia, care, prin participarea în SuperLiga Feminină oferă fetelor perspectiva de a visa să joace în Liga 1. Le mulțumesc tuturor celor care au avut și au încredere în mine”, a declarat Cătălin Costea, președintele clubului Student Sport Alba Iulia.

