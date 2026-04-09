FOTO | Andrei Răchieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026

Andrei Răchieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026

Performanță deosebită pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia. Andrei Răchieriu a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026.

„Suntem mândri să anunțăm rezultatul remarcabil al elevului nostru, Andrei Rachieriu, din clasa a VIII-a, care a obținut Mențiune la Olimpiada de Limba Engleză – etapa națională, desfășurată în acest an la Brașov, în perioada 5–9 aprilie!

Această realizare reflectă munca, seriozitatea și pasiunea pentru studiu ale lui Andrei.

Mulțumiri doamnei profesor coordonator Lorena Drăgușin pentru îndrumare!

Și nu în ultimul rând, mulțumim părinților pentru sprijinul necondiționat!

Felicitări, Andrei, și mult succes în continuare!

We are proud of you!!!”, au transmis reprezențanții școlii.

