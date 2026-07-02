Ploaie abundentă la Alba Iulia în prima zi din iulie 2026: Care a fost cantitatea impresionantă de precipitații

Municipiul Alba Iulia s-a aflat miercuri, 1 iulie, sub influența unui episod de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizat prin ploaie, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În oraș s-a înregistrat o cantitate de precipitații de aproximativ 31 litri de apă pe metru pătrat ân intervalul de timp 1 iulie 2026, ora 6.00 – 2 iulie 2026, ora 6.00, după cum rezultă din raportările specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cantitatea de precipitații abundente din după amaiza zilei de miercuri, 1 iulie 2026 s-a acumulat într-un interval relativ scurt, ceea ce a dus la formarea unor acumulări temporare de apă pe carosabil și la îngreunarea traficului în mai multe zone ale municipiului. De asemenea, au fost inundate subsoluri și gopodării de pe mai mjulte străzi.

Fenomenul s-a încadrat în tabloul meteorologic prognozat de ANM pentru vestul și centrul țării, unde au fost anunțate averse torențiale, vijelii și grindină, cu posibilitatea acumulării unor cantități de apă de 25–40 l/mp, iar izolat chiar peste 50–60 l/mp.

Meteorologii au explicat că episodul de instabilitate a fost favorizat de pătrunderea unei mase de aer mai rece peste un fond atmosferic foarte cald, după mai multe zile de caniculă. Contrastul termic a determinat dezvoltarea rapidă a norilor convectivi și apariția ploilor torențiale, însoțite pe alocuri de rafale puternice de vânt și descărcări electrice.

În județul Alba și în restul Transilvaniei, fenomenele s-au înscris într-un episod de vreme severă care a afectat numeroase regiuni ale țării începând din după-amiaza zilei de 1 iulie 2026. ANM a avertizat că, în intervale scurte de timp, cantitățile de precipitații puteau depăși local 50–60 l/mp, în special în zonele aflate sub avertizare Cod Portocaliu.

Specialiștii recomandă ca, în astfel de situații, populația să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu parcheze autovehiculele sub arbori sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească permanent avertizările meteorologice oficiale.

Episodul de vreme severă din 1 iulie 2026 marchează una dintre cele mai importante manifestări convective ale începutului de vară în zona Alba Iulia.

Asemenea ploi abundente s-au mai semnalat în trecutul relativ apropiat în anul 2020.

foto reprezentativă: Apă pe carosabil în Alba Iulia în 1 iulie 2026 (arhivă)

sursa foto interior articol: ANM

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