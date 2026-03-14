FOTO | Ana Maria Breaz, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, născută pe pământ iberic, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă

Ana Maria Breaz, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, născută pe pământ iberic, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă

Performanță deosebită a unei eleve a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj.

Ana Maria Breaz, elevă în clasa a X-a, profil pedagogic, la colegiul din „Mica Romă”, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă, după rezultatul foarte bun obținut la etapa județeană.

Ana Maria Breaz s-a născut în Spania, unde a petrecut primii ani ai copilăriei, iar ulterior s-a întors în România împreună cu familia.

Pasiunea pentru limba și cultura spaniolă a determinat-o să participe la olimpiadă, fiind încurajată și sprijinită de diriginta sa, Iuliana Șarlea.

„Calificarea la etapa națională reprezintă o performanță importantă atât pentru elevă, cât și pentru comunitatea școlii, care îi transmite felicitări și mult succes în continuare”, au precizat reprezentanții Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI