FOTO | Ana Maria Breaz, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, născută pe pământ iberic, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă
Performanță deosebită a unei eleve a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj.
Ana Maria Breaz, elevă în clasa a X-a, profil pedagogic, la colegiul din „Mica Romă”, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba Spaniolă, după rezultatul foarte bun obținut la etapa județeană.
Ana Maria Breaz s-a născut în Spania, unde a petrecut primii ani ai copilăriei, iar ulterior s-a întors în România împreună cu familia.
Pasiunea pentru limba și cultura spaniolă a determinat-o să participe la olimpiadă, fiind încurajată și sprijinită de diriginta sa, Iuliana Șarlea.
„Calificarea la etapa națională reprezintă o performanță importantă atât pentru elevă, cât și pentru comunitatea școlii, care îi transmite felicitări și mult succes în continuare”, au precizat reprezentanții Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj.
