FOTO | AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar
AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar
Aproape 8 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma controalelor efectuate în perioada 9-13 martie 2026 la peste 1.600 de operatori din domeniul alimentar.
În urma controalelor au fost constatate numeroase neconformități, fiind aplicate sancțiuni și măsuri ferme pentru protejarea consumatorilor.
Rezultatele acțiunilor de control:
• 1.363 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 7,6 milioane de lei
• 785 de avertismente
• oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 287.000 lei
• oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,42 milioane de lei
• oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici
Principalele neconformități constatate au fost:
• produse alimentare cu depuneri de cristale de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate;
• produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire și strivire;
• produse de origine animală (carne) cu depuneri mucilaginoase de culoare albă;
• nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (creme tartinabile și smântână);
• produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de culoare albă și textură mucilaginoasă;
• utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanșare ale părților mobile deteriorate și cu acumulări semnificative de gheață;
• utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurități și urme de arsură;
• întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;
• paviment cu depuneri de impurități, reziduuri alimentare, lichide și gheață;
• comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită
ANPC va continua controalele pentru a se asigura că produsele și serviciile oferite consumatorilor respectă standardele de siguranță și calitate.
sursa: ANPC
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar
AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar Aproape...
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
