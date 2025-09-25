FOTO | Amenzi de 21.682 de lei, date de polițiștii rutieri din Alba. Controale pentru prevenirea accidentelor pe DN 1

Amenzi de 21.682 de lei, aplicate de IPJ Alba. Controale pentru nerespectarea vitezei și a regulilor de circulație

Pe 24 septembrie 2025, polițiștii rutieri din Alba au desfășurat o acțiune pe DN 1, în intervalul 09.00 – 13.00, pentru prevenirea încălcării regimului legal de viteză și creșterea siguranței traficului.

În urma controalelor, au fost constatate 157 de abateri, majoritatea pentru viteză, aplicându-se amenzi în valoare totală de 21.682 de lei. Trei permise de conducere au fost reținute și două certificate de înmatriculare retrase.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 septembrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 13.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba, împreună cu polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Galda de Jos, au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe DN 1.

Au fost constatate 157 de abateri de natură contravențională, dintre care 132 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 7 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 18 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 21.682 de lei.

Au fost reținute trei permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare.

Recomandările polițiștilor rutieri:

* Respectați regimul legal de viteză! Nu puneți în pericol siguranța voastră și a celorlalți participanți la trafic!

* Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive!

* Utilizați centura de siguranță! Nu este opțională! Este obligatorie!

* Manifestați prudență în trafic și respectați regulile de circulație!

*Adaptați permanent viteza la condițiile de drum și trafic!

*Respectați indicațiile noastre! Acționăm pentru siguranța voastră!

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri din județul Alba urmărind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor rutiere.

