FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii

O femeie din Daia Română este obligată să-și ia gunoaiele acasă după ce le-a aruncat pe domeniul public din comuna Șpring, satul Vingard. Aceasta a fost prinsă după ce printre resturi i-a fost găsit buletinul, se pare aruncat după căsătorie. Autoritățile au ,,încălțat-o” și cu o amendă de 2.500 de lei.

Isprava femeii din Daia Română a fost făcută publică de Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring. Aceasta a anunțat și sancțiunile care i-au fost aplicate cetățenei certate cu bunul simț. Astfel, pe lângă amenda pe care trebuie să o plătească integral, M.C. trebuie și să curețe zona de tot gunoiul pe care l-a aruncat.

,,O rog frumos pe doamna M.C. sau pe familia acesteia, să se prezinte în comuna Șpring, sat Vingard, să-i înapoiem buletinul de care nu mai are nevoie după căsătorie și de asemenea să-și ,,recupereze” si gunoiul aruncat în comuna noastră.

Tot pe această cale, vreau să îi înștiințez că vor primi o amendă în valoare de 2500 de lei.

Este trist să ne păstrăm comuna curată, iar cetățenii din comunele învecinate să vină să arunce la noi deșeurile.

Deci, vă așteptăm până mâine la ora 14:00 să curățați zona, până la ultima hârtie, iar luni până la ora 16:00 să vă plătiți amenda!

Menționez că amenda NU poate fi plătită jumătate, conform HCL, ci întreaga sumă! Sperăm că a meritat să aduceți gunoiul câțiva kilometri, dar o să coste mult să îl luați înapoi”, a scris edilul de la Șpring pe Facebook.

