FOTO | Amalia Silaghi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut un rezultat impresionant: Mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză

Amalia Silaghi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut un rezultat impresionant: Mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză

Ea a fost coordonată de doamna profesoară Mariana Marginean. Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud a publicat, pe o rețea de socializare un mesaj în care felicită reușita fetei:

,,Felicitări! Amalia Silaghi, clasa a IX-a B, mențiune Olimpiada de Limba engleză – etapa națională!

După muncă, răsplata este binevenită! Suntem mândri de reușita ta și suntem siguri că vor urma și altele! Împreună cu dna profesoară Mariana Marginean!

Să vă bucurați de succesul obținut!” se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud.

