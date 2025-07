FOTO: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia) – aur și argint la Naționalele Under 20 | Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – vicecampion național

CIL Blaj, victorie în primul amical, cu „U” Cluj Under 19 | Noutăți sub comanda lui Daniel Tătar CIL Blaj a câștigat primul amical al verii, scor 3-1 (2-0), cu Universitatea Cluj Under 19. În formula formației din „Mica Romă” s-au regăsit multe noutăți, ultima reușită fiind semnată de ghanezul Omari Gogo Nai. Au punctat […]