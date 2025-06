FOTO: Larisa Ardean (CSȘ Alba Iulia), aur la naționalele școlare și o performanță extraordinară: al zecelea titlu național din tot atâtea participări!

Rezultat remarcabil reușit de Larisa Ardean (CSȘ Alba Iulia), care la București, la Campionatul Național Școlar, a devenit campioană națională în proba de 5000 metri marș, pentru eleva antrenorului Gabriel Avram fiind al zecelea titlu național, primul la școlare, din tot atâtea curse!

„Este un rezultat deosebit, Larisa nu a pierdut nici o cursă la care a luat startul de când s-a apucat de sport, în urmă cu 4 ani. Asta în condițiile în care este junioară 3 și a concurat la o categorie superioară”, a spus antrenorul Gabriel Avram despre rezultatul sportivei legitimate la LPS Alba Iulia și CS Unirea Alba Iulia. Larisa Ardean a terminat prima, cu timpul 25:16.80 (PB). Săptămâna viitoare se dispută Campionatele Naționale Under 16, întrecere la care va fi prezentă atleta din Alba Iulia.

De asemenea, concomitent s-a disputat și etapa a doua a Campionatului Național pentru seniori, Under 23, Under 20, Under 18 și Under 16, la care au participat și alți atleți din Cetatea Marii Uniri. Rezultate, în proba de 500 metri:

*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 2 cu timpul 16:19.35 (PB)

*Mihnea Acatrinei (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 3, cu timpul 16:47.32 (PB)

*Ionuț Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 4, cu timpul 18:08.81 (PB)

Vor mai concura Codrin Vințan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – la 800 metri și David Bercheu (la 3000 metri)

