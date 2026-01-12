FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 16 ani, din Roșia Montană, dată DISPĂRUTĂ de tatăl său: A plecat de acasă și nu s-a mai întors

ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 16 ani, din Roșia Montană, dată DISPĂRUTĂ de tatăl său: A plecat de acasă și nu s-a mai întors

O adolescentă de 16 ani, din Roșia Montană, este dată dispărută de tatăl său, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Roșia Montană. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În seara zilei de 12 ianuarie 2026, polițiștii din orașul Abrud fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 48 de ani, cu privire la faptul că, în dimineața aceleiași zile, fiica sa, LUNGU DENISA REBECA, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul său.

Minora are următoarele semnalmente:

•1,65 m înălțime;

• aproximativ 60 de kilograme;

•Păr șaten;

•Ochi căprui;

•Construcție atletică.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă neagră, pantaloni din piele negri, cămașă de blugi albastră și cizme negre, lungi, cu șiret.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

