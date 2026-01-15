FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, din Zlatna, dată DISPĂRUTĂ de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, din Zlatna, dată DISPĂRUTĂ de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

O adolescentă de 14 ani, din Zlatna, este dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă astăzi și nu a mai revenit la domiciliu.

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din orașul Zlatna. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În după-amiaza zilei de 15 ianuarie 2026, polițiștii din orașul Zlatna fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 34 de ani, cu privire la faptul că, în cursul zilei de azi, fiica sa, BOTA ANDRADA-RALUCA, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul său.

Minora are următoarele semnalmente:

*1,60 m înălțime;

*Aproximativ 45 de kilograme;

*Păr negru;

*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă neagră, ghete negre, pantaloni negri și o bluză cu imprimeu animal print.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

