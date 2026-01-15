FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, din Zlatna, dată DISPĂRUTĂ de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, din Zlatna, dată DISPĂRUTĂ de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit
O adolescentă de 14 ani, din Zlatna, este dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă astăzi și nu a mai revenit la domiciliu.
Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din orașul Zlatna. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
În după-amiaza zilei de 15 ianuarie 2026, polițiștii din orașul Zlatna fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 34 de ani, cu privire la faptul că, în cursul zilei de azi, fiica sa, BOTA ANDRADA-RALUCA, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul său.
Minora are următoarele semnalmente:
*1,60 m înălțime;
*Aproximativ 45 de kilograme;
*Păr negru;
*Ochi căprui.
La momentul dispariției, aceasta purta o geacă neagră, ghete negre, pantaloni negri și o bluză cu imprimeu animal print.
Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
