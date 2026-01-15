Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, din Zlatna, dată DISPĂRUTĂ de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

De

ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 14 ani, din Zlatna, dată DISPĂRUTĂ de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

O adolescentă de 14 ani, din Zlatna, este dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă astăzi și nu a mai revenit la domiciliu.

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din orașul Zlatna. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În după-amiaza zilei de 15 ianuarie 2026, polițiștii din orașul Zlatna fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 34 de ani, cu privire la faptul că, în cursul zilei de azi, fiica sa, BOTA ANDRADA-RALUCA, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul său.

Minora are următoarele semnalmente:

*1,60 m înălțime;
*Aproximativ 45 de kilograme;
*Păr negru;
*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă neagră, ghete negre, pantaloni negri și o bluză cu imprimeu animal print.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | O linie legendară din Alba, pe primul loc în topul celor mai frumoase căi ferate înguste din România: În prezent linia e în degradare continuă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 39 de minute

în

15 ianuarie 2026

De

O linie legendară din Alba, pe primul loc în topul celor mai frumoase căi ferate înguste din România O linie legendară din Alba s-a clasat pe primul loc în topul celor mai frumoase căi ferate înguste din România. Un sondaj privind cea mai frumoasă cale ferată îngustă din România a fost organizat de comunitatea online […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul imediat după ce l-a născut. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

15 ianuarie 2026

De

CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv O femeie în vârstă de 42 de ani, din Aiud, a fost pusă sub acuzare pentru violență în familie în forma omorului calificat, după ce, potrivit anchetatorilor, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

15 ianuarie 2026

De

Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud Un bărbat din Ocna Mureș, care și-a violat fiica vitregă, va sta peste 27 de ani după gratii. A fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. […]

Citește mai mult