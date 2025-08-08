FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ

„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ

Într-un context social tot mai provocator pentru copii și familii, zece instituții din județul Alba s-au reunit recent la sediul Consiliului Județean Alba pentru a consolida un cadru comun de intervenție și prevenție.

Întâlnirea de lucru a adus împreună partenerii instituționali implicați în două campanii județene dedicate prevenirii abandonului familial și școlar și comportamentelor adictive în rândul copiilor și adolescenților: „Împreună! Nu abandonați!” și „Alege viața! Nu dependența!”.

Evenimentul, organizat la inițiativa Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, a fost găzduit de Consiliul Județean Alba, instituție care joacă un rol esențial în sprijinirea inițiativelor sociale la nivelul județului.

Prin sprijinul său constant, Consiliul Județean facilitează colaborarea între instituții, creează punți de comunicare între mediul urban și cel rural și contribuie la identificarea și implementarea unor soluții eficiente pentru sprijinirea copiilor și familiilor.

Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au axat pe nevoia unei colaborări strânse și pe identificarea celor mai eficiente modalități de susținere a familiilor aflate în dificultate – în special acolo unde riscurile de marginalizare, neglijare sau dependență sunt mai ridicate.

La întâlnire au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Centrul de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Această rețea interinstituțională și-a propus să lucreze unitar pentru ca niciun copil să nu fie lăsat în urmă, iar părinții să știe unde pot apela atunci când au nevoie de sprijin – fie că este vorba de probleme educaționale, lipsă de suport familial sau riscuri legate de consum și dependențe.

Un alt aspect esențial subliniat în cadrul întâlnirii a fost nevoia unei acțiuni concrete și susținute de prevenire a fenomenelor deosebit de grave care afectează copiii și familiile: abandonul familial și școlar, consumul de alcool sau droguri, izolarea emoțională, dependențele digitale. Participanții au evidențiat importanța colaborării între instituții pentru a oferi părinților sprijin real, accesibil și adaptat realităților din comunități.

Prin implicarea coordonată a tuturor partenerilor, se urmărește consolidarea unei rețele comunitare de sprijin, care să funcționeze nu doar pe durata campaniilor, ci și pe termen lung – o rețea care să asigure prevenție, intervenție timpurie și susținere pentru familiile aflate în situații de risc.

În perioada septembrie 2025 – februarie 2027 vor fi organizate 32 mese rotunde în 8 localități din județul Alba, la care vor participa părinți, profesori, autorități locale și specialiști din domeniul social, educațional și medical. Aceste evenimente vor constitui un prilej de dialog deschis, schimb de idei și construire de soluții locale pentru problemele reale cu care se confruntă familiile.

„Campaniile „Împreună! Nu abandonați!” și „Alege viața! Nu dependența!” sunt derulate în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie” (cod SMIS 329525), finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Primăria Comunei Șona”, a transmis Biroul de Presă al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”.

