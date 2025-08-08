FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ
„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ
Într-un context social tot mai provocator pentru copii și familii, zece instituții din județul Alba s-au reunit recent la sediul Consiliului Județean Alba pentru a consolida un cadru comun de intervenție și prevenție.
Întâlnirea de lucru a adus împreună partenerii instituționali implicați în două campanii județene dedicate prevenirii abandonului familial și școlar și comportamentelor adictive în rândul copiilor și adolescenților: „Împreună! Nu abandonați!” și „Alege viața! Nu dependența!”.
Evenimentul, organizat la inițiativa Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, a fost găzduit de Consiliul Județean Alba, instituție care joacă un rol esențial în sprijinirea inițiativelor sociale la nivelul județului.
Prin sprijinul său constant, Consiliul Județean facilitează colaborarea între instituții, creează punți de comunicare între mediul urban și cel rural și contribuie la identificarea și implementarea unor soluții eficiente pentru sprijinirea copiilor și familiilor.
Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au axat pe nevoia unei colaborări strânse și pe identificarea celor mai eficiente modalități de susținere a familiilor aflate în dificultate – în special acolo unde riscurile de marginalizare, neglijare sau dependență sunt mai ridicate.
La întâlnire au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Centrul de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
Această rețea interinstituțională și-a propus să lucreze unitar pentru ca niciun copil să nu fie lăsat în urmă, iar părinții să știe unde pot apela atunci când au nevoie de sprijin – fie că este vorba de probleme educaționale, lipsă de suport familial sau riscuri legate de consum și dependențe.
Un alt aspect esențial subliniat în cadrul întâlnirii a fost nevoia unei acțiuni concrete și susținute de prevenire a fenomenelor deosebit de grave care afectează copiii și familiile: abandonul familial și școlar, consumul de alcool sau droguri, izolarea emoțională, dependențele digitale. Participanții au evidențiat importanța colaborării între instituții pentru a oferi părinților sprijin real, accesibil și adaptat realităților din comunități.
Prin implicarea coordonată a tuturor partenerilor, se urmărește consolidarea unei rețele comunitare de sprijin, care să funcționeze nu doar pe durata campaniilor, ci și pe termen lung – o rețea care să asigure prevenție, intervenție timpurie și susținere pentru familiile aflate în situații de risc.
În perioada septembrie 2025 – februarie 2027 vor fi organizate 32 mese rotunde în 8 localități din județul Alba, la care vor participa părinți, profesori, autorități locale și specialiști din domeniul social, educațional și medical. Aceste evenimente vor constitui un prilej de dialog deschis, schimb de idei și construire de soluții locale pentru problemele reale cu care se confruntă familiile.
„Campaniile „Împreună! Nu abandonați!” și „Alege viața! Nu dependența!” sunt derulate în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie” (cod SMIS 329525), finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Primăria Comunei Șona”, a transmis Biroul de Presă al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate
ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul orei 16.00, la Vințu de Jos. Citește și: UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Două femei spulberate de pe trotuar de o mașină, în fața blocului 280 din Centru „Traficul rutier este îngreunat […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 18.08.2025-24.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 11.08.2025-17.08.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SUGAG, Strada VALEA FRUMOASEI PARTIAL, Strada MIHAIL SADOVEANU TOTAL 18/08/2025 08:00 – 18/08/2025 15:00 2. […]
10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii. Străzile afectate
10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii Compania de apă a anunțat că duminică, 10 august 2025 vor începe lucrări de remediere a avariei conductei de transport apă potabilă DN600 din municipiul Alba Iulia, în zona străzii Decebal. Pentru a diminua disconfortul consumatorilor și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 100 de camere video amplasate de CNAIR pentru controlul rovinietei. LISTA completă a dispozitivelor din județul Alba
Peste 100 de camere video au fost amplasate de CNAIR pe drumurile din România pentru controlul rovinietei. LISTA completă a...
Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele Nicușor Dan
Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele...
Știrea Zilei
VIDEO | A început Truck Tuning Art 2025: Peste 300 de camioane au ajuns în Cetatea Alba Carolina la cel mai așteptat eveniment al anului
A început Truck Tuning Art 2025: Peste 300 de camioane au ajuns în Cetatea Alba Carolina Truck Tuning Art 2025...
UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu
Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
Curier Județean
ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate
ACCIDENT RUTIER la Vințu de Jos: 2 autoturisme implicate Un accident rutier grav s-a produs vineri după amiază, în jurul...
FOTO | „Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale copiilor și adolescenților, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în colaborare cu zece instituții din județ
„Alege viața! Nu dependența!”: Campanie de conștientizare a comportamentelor adictive ale adolescenților și copiilor, organizată de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...