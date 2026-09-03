Sport

Foto: Albaiulianul George Bondor (CSM Unirea Alba Iulia), record național la Europenele masters de înot

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de minute

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Albaiulianul George Bondor (CSM Unirea Alba Iulia), record național la Europenele masters de înot din Slovacia

Albaiulianul George Alexandru Bondor, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a participat, în premieră la Campionatele Europene de înot masters, în Slovacia, la Samorin.

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Fost sportiv de performanță, sportivul în vârstă de 43 de ani, a luat startul în două probe, la categoria 40-44 ani, reușind să bată un record național. Rezultatele înregistrate au fost: locul 7 în proba de 200 metri fluture, cu timpul 2:47.68 (record național) și poziția a opta în cursa de 50 metri fluture (rezultatul 28.77).

George Bondor dovedește astfel că pasiunea pentru înot și sport nu este diluată de trecerea anilor. Fost înotător de performanță la LPS Alba Iulia, actualmente instructor de înot la CSM Unirea Alba Iulia, acesta a revenit în bazin după o pauză competițională de două decenii și jumătate. Un lucru lăudabil, atât prin revenirea în competiții, chiar dacă de alt calibru, participarea la competiția internațională dovedindu-se o nouă provocare în cazul albaiulianului pentru care înotul nu înseamnă doar un sport, făcând parte din viața de zi cu zi. Acest record național și reușita personală implicită înseamnă totodată și un mesaj pentru cei care cred că performanța este condiționată de vârstă.

Înotul face parte din viața mea, atât prin prisma meseriei, cât și prin aceea a pasiunii. Am bifat încă o bornă dintr-un drum construit cu muncă și consecvență. Faptul că pot să-i învăț pe alții, iar în același timp mă antrenez și concurez, reprezintă o motivație aparte pentru mine”, a punctat George Bodnar.

Sportivul albaiulian a câștigat 6 medalii de aur în acest an la naționalele de înot masters de la Drobeta Turnu Severin, când a realizat și calificarea la recentele Campionate Europene, obiectivele imediate îndreptându-se spre următoarea ediție a naționalelor și Campionatul Mondial prevăzut la Budapesta.

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