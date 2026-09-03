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Proba practică pentru obținerea permisului auto categoria B se modifică: Vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Poligonul a fost eliminat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Proba practică pentru obținerea permisului auto categoria B se modifică: Vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Poligonul a fost eliminat

Proba practică pentru obținerea permisului auto categoria B se modifică după ce Senatul a adoptat miercuri, 2 septembrie 2026, un proiect de lege care urmează să meargă la Camera Deputaților, care este forul decizional.

În urma raportului comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și juridică, prevederea privind introducerea unei probe distincte în poligon a fost eliminată.

Au votat pentru proiect 25 de senatori AUR, șase de la PIR, 14 de la PNL, 23 de la PSD și patru senatori neafiliați. Împotrivă au votat șapte senatori UDMR, în timp ce 14 senatori USR și doi neafiliați s-au abținut.

„Pentru obținerea permisului de conducere categoria B, în cadrul probei practice de conducere pe drumurile publice se verifică în mod obligatoriu aptitudinile candidatului privind efectuarea manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul și manevrarea în siguranță a autovehiculului.

În cadrul probei practice, candidatul execută în mod obligatoriu manevre de deplasare în marșarier, întoarcere, parcare și oprire.

Forma inițială a prezentei inițiative legislative propunea reintroducerea unei probe tehnice distincte în poligon, anterior probei de conducere pe drumurile publice. În cadrul procesului de analiză a inițiativei au fost însă evidențiate dificultățile administrative, logistice și financiare pe care le-ar putea presupune asigurarea infrastructurii necesare organizării unei asemenea probe la nivel național”, se arată în raportul comun al Comisiei juridice și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Senatorii spun că au renunțat la proba separată în poligon, deoarece aceasta ar fi presupus costuri și o infrastructură suplimentară. În schimb, au decis ca manevrele tehnice să fie verificate direct în timpul probei practice pe drumurile publice.

Inițiatorii spuneau că reintroducerea probei în poligon ar urmări creșterea siguranței rutiere, evaluarea mai riguroasă și standardizată a abilităților tehnice ale candidaților și reducerea riscului de accidente în primele luni de conducere, printr-o pregătire mai bună a șoferilor.

În poligon urmau să fie testate manevre precum plecarea din rampă, întoarcerea în spațiu limitat, mersul înapoi și parcarea, iar regulamentul va stabili detaliile probei.

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