Nouă mașini ajung la fier vechi: Primăria Alba Iulia scoate la valorificare inclusiv un Porsche. Document
Nouă mașini ajung la fier vechi: Primăria Alba Iulia scoate la valorificare inclusiv un Porsche. Document
Primăria Municipiului Alba Iulia pregătește valorificarea unui lot de nouă autovehicule scoase din uz, care vor fi predate, în starea în care se află, unor operatori economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz. Procedura se desfășoară în baza legislației privind gestionarea deșeurilor și are ca obiect întregul lot de autoturisme.
Printre vehiculele care urmează să fie valorificate se află autoturisme Peugeot, Ford, Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz și un Porsche de culoare neagră, fără număr de înmatriculare. Lotul cuprinde autoturisme înmatriculate în Alba, Hunedoara, Dâmbovița și Sibiu.
Ofertele, până pe 23 septembrie 2026
Operatorii economici interesați trebuie să depună ofertele în plic închis și sigilat, la registratura Primăriei Alba Iulia, de pe Calea Moților nr. 5A. Termenul-limită este 23 septembrie 2026, ora 15:00. Ofertele depuse după acest moment nu vor fi luate în calcul și vor fi returnate nedeschise.
Oferta trebuie să precizeze prețul unitar de achiziție, exprimat în lei pentru fiecare kilogram cântărit. Important este că firmele nu pot licita doar pentru anumite autoturisme: ofertantul trebuie să își asume achiziționarea întregului lot.
Câștigătorul procedurii va fi desemnat în funcție de cel mai mare preț oferit, pornind de la un preț minim de 0,61 lei/kg cântărit. În situația în care două sau mai multe oferte au același preț, Primăria poate solicita informații suplimentare în vederea negocierii prețului.
Firma câștigătoare preia și toate costurile
Nu este vorba doar despre cumpărarea efectivă a vehiculelor. Operatorul care va câștiga procedura trebuie să suporte costurile pentru încărcarea, transportul, cântărirea și tratarea autovehiculelor. De asemenea, plata contravalorii bunurilor trebuie făcută în maximum 15 zile de la primirea facturii emise de vânzător.
O altă obligație importantă este eliberarea certificatelor de distrugere în termen de 15 zile lucrătoare de la transferul efectiv al dreptului de proprietate. Pentru a participa, ofertanții trebuie să prezinte și o copie certificată pentru conformitate a autorizației de mediu emise de autoritatea competentă.
Primăria avertizează că ofertele care nu respectă toate cerințele, inclusiv cea referitoare la achiziționarea întregului lot, vor fi declarate neconforme și nu vor intra în evaluare.
Porsche-ul, piesa aparte a lotului
Lista celor nouă vehicule atrage atenția prin diversitatea mărcilor. Sunt două Peugeot-uri, două Volkswagen-uri, două Opel-uri, precum și câte un Ford, Mercedes-Benz și Porsche. Autoturismul Porsche este menționat ca fiind negru și fără număr de înmatriculare, documentul indicând și seria de șasiu.
Anunțul nu precizează valoarea individuală a fiecărui autoturism și nici starea tehnică detaliată a acestora. Vehiculele sunt însă propuse pentru valorificare ca vehicule scoase din uz și urmează să fie predate în starea în care se află.
Când se deschid ofertele
Ședința de evaluare este programată pentru 24 septembrie 2026, ora 11:00, la Direcția Generală Poliția Locală, de pe Bulevardul Ferdinand I nr. 2. Rezultatul evaluării urmează să fie comunicat în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea procedurii.
Cele nouă autoturisme sunt depozitate în spațiul amenajat de pe Bulevardul Republicii nr. 3, în curtea interioară a Bazinului Olimpic. Persoanele interesate să vadă lotul trebuie să facă o programare telefonică cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.
Anunțul cu privire la lotul de vehicule scoase din uz poate fi văzut AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale
Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale Un accident rutier a avut loc joi, 3 septembrie 2026, la Alba Iulia, zona Ambient. Un singur autoturism a fost implicat în evenimentul rutier, iar o persoană necesită îngrijiri medicale. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]
3 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina Prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat în Alba Iulia și în România, însă, față de luna trecută, motorina s-a ieftinit cu aproximativ 17 bani pe litru după ce acciza a fost redusă cu 25%. […]
Video | Noul sens giratoriu din Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, aproape de finalizare: Cum arată
Noul sens giratoriu din Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, aproape de finalizare: Cum arată Lucrările pentru amenajarea sensului giratoriu de la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș sunt aproape de finalizare. Proiectul a fost demarat în aprilie 2026, iar termenul de execuție este de aproximativ trei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi iarna 2026-2027: Temperaturi peste medie și precipitații mai abundente anunțate de meteorologi
Cum va fi iarna 2026-2027: Temperaturi peste medie și precipitații mai abundente anunțate de meteorologi Iarna acestui an ar putea...
Amenzile neplătite pot lăsa șoferii fără permis: Noi modificări în legislația rutieră, în vigoare de la sfârșitul lunii august 2026
Amenzile neplătite pot lăsa șoferii fără permis: Noi modificări în legislația rutieră, în vigoare de la sfârșitul lunii august 2026...
Știrea Zilei
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se formează coloane foarte mari la orele de vârf”
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se...
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani...
Curier Județean
Foto | Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale
Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale Un accident rutier...
3 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina Prețurile carburanților continuă...
Politică Administrație
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României Marius Hațegan, secretar general PNL Alba,...
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova,...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...