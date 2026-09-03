Nouă mașini ajung la fier vechi: Primăria Alba Iulia scoate la valorificare inclusiv un Porsche. Document

Primăria Municipiului Alba Iulia pregătește valorificarea unui lot de nouă autovehicule scoase din uz, care vor fi predate, în starea în care se află, unor operatori economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz. Procedura se desfășoară în baza legislației privind gestionarea deșeurilor și are ca obiect întregul lot de autoturisme.

Printre vehiculele care urmează să fie valorificate se află autoturisme Peugeot, Ford, Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz și un Porsche de culoare neagră, fără număr de înmatriculare. Lotul cuprinde autoturisme înmatriculate în Alba, Hunedoara, Dâmbovița și Sibiu.

Ofertele, până pe 23 septembrie 2026

Operatorii economici interesați trebuie să depună ofertele în plic închis și sigilat, la registratura Primăriei Alba Iulia, de pe Calea Moților nr. 5A. Termenul-limită este 23 septembrie 2026, ora 15:00. Ofertele depuse după acest moment nu vor fi luate în calcul și vor fi returnate nedeschise.

Oferta trebuie să precizeze prețul unitar de achiziție, exprimat în lei pentru fiecare kilogram cântărit. Important este că firmele nu pot licita doar pentru anumite autoturisme: ofertantul trebuie să își asume achiziționarea întregului lot.

Câștigătorul procedurii va fi desemnat în funcție de cel mai mare preț oferit, pornind de la un preț minim de 0,61 lei/kg cântărit. În situația în care două sau mai multe oferte au același preț, Primăria poate solicita informații suplimentare în vederea negocierii prețului.

Firma câștigătoare preia și toate costurile

Nu este vorba doar despre cumpărarea efectivă a vehiculelor. Operatorul care va câștiga procedura trebuie să suporte costurile pentru încărcarea, transportul, cântărirea și tratarea autovehiculelor. De asemenea, plata contravalorii bunurilor trebuie făcută în maximum 15 zile de la primirea facturii emise de vânzător.

O altă obligație importantă este eliberarea certificatelor de distrugere în termen de 15 zile lucrătoare de la transferul efectiv al dreptului de proprietate. Pentru a participa, ofertanții trebuie să prezinte și o copie certificată pentru conformitate a autorizației de mediu emise de autoritatea competentă.

Primăria avertizează că ofertele care nu respectă toate cerințele, inclusiv cea referitoare la achiziționarea întregului lot, vor fi declarate neconforme și nu vor intra în evaluare.

Porsche-ul, piesa aparte a lotului

Lista celor nouă vehicule atrage atenția prin diversitatea mărcilor. Sunt două Peugeot-uri, două Volkswagen-uri, două Opel-uri, precum și câte un Ford, Mercedes-Benz și Porsche. Autoturismul Porsche este menționat ca fiind negru și fără număr de înmatriculare, documentul indicând și seria de șasiu.

Anunțul nu precizează valoarea individuală a fiecărui autoturism și nici starea tehnică detaliată a acestora. Vehiculele sunt însă propuse pentru valorificare ca vehicule scoase din uz și urmează să fie predate în starea în care se află.

Când se deschid ofertele

Ședința de evaluare este programată pentru 24 septembrie 2026, ora 11:00, la Direcția Generală Poliția Locală, de pe Bulevardul Ferdinand I nr. 2. Rezultatul evaluării urmează să fie comunicat în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea procedurii.

Cele nouă autoturisme sunt depozitate în spațiul amenajat de pe Bulevardul Republicii nr. 3, în curtea interioară a Bazinului Olimpic. Persoanele interesate să vadă lotul trebuie să facă o programare telefonică cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.

Anunțul cu privire la lotul de vehicule scoase din uz poate fi văzut AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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