Video | Noul sens giratoriu din Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, aproape de finalizare: Cum arată
Noul sens giratoriu din Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, aproape de finalizare: Cum arată
Lucrările pentru amenajarea sensului giratoriu de la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș sunt aproape de finalizare.
Proiectul a fost demarat în aprilie 2026, iar termenul de execuție este de aproximativ trei luni, astfel că lucrările se apropie de final.
„Vom interveni și în intersecția de la Turn. Vom extinde aleile pietonale, astfel încât să fie mai prietenoase. Vom avea spații verzi, bănci, o zonă de promenadă, pentru că vom extinde Bulevardul Lucian Blaga. Vom căuta să fluidizăm traficul prin îmbunătățirea benzilor de circulație și a zonelor în care se poate opri și semnalizarea și dirijarea circulației în această zonă”, explica Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș, în luna mai.
Investiția a fost menită să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră.
,,Sensul giratoriu funcționează, dar mai trebuie finisajele făcute”, a mai explicat joi, 3 septembrie 2026, primarul din Sebeș pentru ziarulunirea.ro.
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