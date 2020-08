FOTO| Albaiulianul Dorin Șerdean, președinte la Dinamo și Cornel Țălnar, antrenor la echipa a doua, după ce spaniolii au cumpărat clubul

Spaniolii au anunțat primele măsuri care vor fi luate la Dinamo! Staff-ul tehnic va fi format din spanioli și vor aduce în jur de zece jucători spanioli la echipă. De asemenea, aceștia doresc reînființarea echipei secunde, urmând ca aceasta să fie condusă de către Cornel Țălnar. Mai mult decât atât, Bogdan Bălănescu nu va mai fi președintele clubului. Funcția va fi ocupată de către Dorin Șerdean.

Pablo Cortacero a sosit marți seară în București, iar miercuri s-a întâlnit cu Ionuț Negoiță, cu care a vizitat mai multe stadioane. Printre acestea, Arcul de Triumf, care i-a făcut cu ochiul omului de afaceri spaniolului. Cortacero și Negoiță au semnat joi actele, iar în aceeași zi, noul investitor a făcut o vizită la LPF, pentru a-l cunoaște pe Gino Iorgulescu.

Spaniolii au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni, de 70%, deținut de către Ionuț Negoiță. Ionel Dănciulescu a confirmat tranzacția.

„Am fost de dimineață la club. Am stat pe la birouri, au venit și acești investitori spanioli la birourile de la hotel, unde Dinamo are sediul. Am aflat și eu că se va face această tranzacție, am primit și eu confirmarea că, până la urmă, această vânzare a avut succes.

Din ce știu eu, era o armată de avocați și de notari. Și din partea domnului Negoiță, și din partea spaniolilor. Cred că s-a parafat un act în sine. Nu știu mai multe detalii”, a spus Ionel Dănciulescu.

Cine este omul de afaceri Pablo Cortacero

Pablo Manuel Fernandes Cortacero are afaceri importante în imobiliare. Acesta a jucat fotbal la nivel amator și a condus un club de amatori din Spania, CD Imperio. Pablo Cortacero vrea neapărat să se implice în „sportul rege”. Înainte de a se interesa de clubul din Ștefan cel Mare, a mai avut două tentative. Echipele spaniole Almeria și Getafe au intrat în vizorul omului de afaceri.

Melero, omul de încredere al lui Cortacero, se cunoaște foarte bine cu Cosmin Contra, unul dintre oamenii care-i pune la punct pe spanioli cu informații despre „câini” și fotbalul intern.

Cosmin Contra, fost jucător la Dinamo, i-a prezentat lui Melero Marin, omul lui Cortacero, în termeni elogioși clubul Dinamo. Suporterii înfocați sunt marele atu al clubului din Ștefan cel Mare, a subliniat fostul selecționer.

Sursa: prosport.ro, digisport.ro