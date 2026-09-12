Foto | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, antrenament în forță pentru Ironman-ul din Italia: „Să înoți 1,9 km în Vidraru, să urci pe biclă Transfăgărășanul și apoi să alergi 21 km până la statuia lui Prometeu se cheamă TRANSFIER, la noi, la români”

Albaiulianul Dorin Fleșeriu, antrenament în forță pentru Ironman-ul din Italia: „ Să înoți 1,9 km în Vidraru, să urci pe biclă Transfăgărășanul și apoi să alergi 21 km până la statuia lui Prometeu se cheamă TRANSFIER, la noi, la români”

Albaiulianul Dorin Fleșeriu a făcut un antrenament în forță extrem de reușit pentru Ironman-ul din Italia.

„Să înoți 1,9 km în Vidraru, să urci pe biclă Transfăgărășanul și apoi să alergi 21 km până la statuia lui Prometeu se cheamă TRANSFIER, la noi, la români.

Deși e considerat unul dintre cele mai grele „Half”-uri, îmi place tot mai mult. E greu, dar fain.

Anul ăsta l-am făcut mai „lejer”, aproape tot în Zona 2, cum m-a instruit antrenorul meu, Alex Diaconu. Peste două săptămâni urmează un full IRONMAN la Emilia-Romagna, așa că Transfierul a fost, de data asta, parte din antrenament.

Și totuși, am reuşit cu aproape 15 minute mai bine decât anul trecut. Consistența bate forța.

Rezultatul final:

*Timp total: 6h:49’

*Locul 6 la categorie, Loc 40 la general

*Înot 1,9 km — 42:34

*Bicicletă 88km cu 1830m urcare — 3:51:09

*Alergare 21 km — 2:09:07

Felicitări echipei de organizare, care a fost la înălțime — la propriu și la figurat — și s-a îngrijit să ajungem cu bine la finish!

Mulțumesc și colegilor de la CSC Sibiu, care m-au „adoptat” fiind singurul reprezentant din Alba: Furdui Alexandru Sergiu Adrian Furdui , Lăcrămioara Teodorescu Adrian Teodorescu you rock guys.

La anu’ sper să venim cu o echipă numeroasă din Alba Iulia!”, a consemnat Dorin Fleșeriu, sâmbătă, 12 septembrie 2026, într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal