Curier Județean

Accident pe DN 67 C Transalpina: O motocicletă s-a răsturnat

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

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Accident pe DN 67 C Transalpina: O motocicletă s-a răsturnat

Polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 67C – Transalpina, a avut loc un eveniment rutier, a anunțat IPJ Alba, sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 10.58.

Din primele date, în eveniment este implicată o motocicletă, care s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă.

Conducătorul motocicletei a suferit leziuni corporale și este conștient.

Polițiștii se deplasează la fața locului, în vederea efectuării cercetărilor și fluidizării traficului rutier.

UPDATE IPJ Alba:

La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 10.38, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 67 C, în afara localității Șugag, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un cetățean ceh, în vârstă de 58 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67 C, la kilometrul 105+800 de metri, pe direcția de mers Șugag-Tău Bistra, într-o curbă, nu ar fi adaptat viteza corespunzătoare și s-a răsturnat.

În urma evenimentului rutier, pasagera, o cetățeană cehă, în vârstă de 60 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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