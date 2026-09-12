Bărbat din Ocna Mureș, reținut după ce ar fi furat 4.900 de dolari canadieni, 6.000 de euro, 800 de lei și bijuterii dintr-un imobil din Alba Iulia. Cum a acționat
Bărbat din Ocna Mureș, reținut după ce ar fi furat 4.900 de dolari canadieni, 6.000 de euro, 800 de lei și bijuterii dintr-un imobil din Alba Iulia. Cum a acționat
Un bărbat de 49 de ani din Ocna Mureș a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi pătruns în două imobile din municipiu, iar dintr-unul ar fi furat mii de euro, dolari canadieni, lei și bijuterii.
Conform IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din orașul Ocna Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 30 iulie – 2 august 2026, bărbatul ar fi pătruns în interiorul unui imobil de pe raza municipiului Alba Iulia, prin forțarea ușii de acces, însă fără a sustrage bunuri. De asemenea, în perioada 31 august – 9 septembrie 2026, acesta ar fi pătruns într-un imobil aflat pe raza municipiului Alba Iulia și ar fi sustras 4.900 de dolari canadieni, 6.000 de euro, 800 de lei și bijuterii.
Ieri, 11 septembrie 2026, pentru documentarea și probarea activității infracționale a bărbatului, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în orașul Ocna Mureș, fiind descoperite și ridicate sumele de 6.000 de euro, respectiv 4.000 de lei, precum și alte bunuri de interes pentru cauză.
Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului.
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