Foto | Albaiulianul Aurel Mărginean, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Respect și emoție”

Albaiulianul Aurel Mărginean, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Respect și emoție”

O vârstă rară, un destin plin de amintiri și un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate. Albaiulianul Aurel Mărginean a împlinit 100 de ani, marcând un secol de viață, de bucurii, încercări și oameni dragi care i-au fost alături de-a lungul timpului.

„Astăzi (n.a. joi, 8 octombrie 2026), ne oprim cu respect și emoție în fața unei aniversări cu totul speciale: domnul Aurel Mărginean împlinește 100 de ani. Un secol de viață, o poveste scrisă în timp, cu oameni dragi, cu bucurii și încercări, cu amintiri care au rămas în suflet și cu o mulțime de zile care au construit, pas cu pas, o viață.

La 100 de ani, fiecare amintire devine o filă de istorie, iar fiecare an poartă în el o parte din povestea comunității noastre.

Îi dorim domnului Aurel Mărginean multă sănătate, liniște și zile senine, petrecute cu bucurie alături de familie și de cei dragi”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.

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