Ştirea Ta

Video-Știrea Ta | O ambulanță a stat zece minute la barieră în Alba Iulia. Nu pentru un tren. Între două…

Ioana Oprean

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Video-Știrea Ta | O ambulanță a stat zece minute la barieră în Alba Iulia. Nu pentru un tren. Între două…

O întâmplare halucinantă de la bariera…  cu bucluc permanent amplasată la celebra trecere la nivel cu calea ferată din Alba Iulia a fost relatată marți, 21 iulie 2026 de un cititor ziarulunirea.ro. 

Acesta a trimis pe adresa redacției noastre și imagini de la fața locului.

„Bariera era jos degeaba, linia liberă, dar bariera, jos. Pentru că cineva a decis, undeva, că nu merită s-o ridici pentru un amărât de interval de zece minute.

E mai simplu s-o lași. Mai economic. Mai comod. La CFR, zece minute între trenuri nu justifică efortul de a mișca o bară.

În ambulanța aceea era un om. Poate ajungea la timp, poate nu. Dar hai să nu ne complicăm cu detalii, zece minute nu omoară pe nimeni. Statistic vorbind.

Un pasaj aici ar fi rezolvat problema acum douăzeci de ani. Dar un pasaj înseamnă bani, planuri și oameni dispuși să-și dea silința”, sună relatarea cititorului ziarulunirea.ro.

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