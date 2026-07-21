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Bere pe stadioane: Undă verde, cu unele limitări. Legea a fost promulgată. Ce se schimbă pentru suporteri și organizatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bere pe stadioane: Undă verde, cu unele limitări. Legea a fost promulgată. Ce se schimbă pentru suporteri și organizatori

Consumul de bere revine oficial pe stadioanele din România, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea care modifică regulile privind organizarea competițiilor sportive. Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial, intră în vigoare la trei zile de la publicare și aduce cele mai ample schimbări din ultimii ani în ceea ce privește experiența spectatorilor.

Bere cu limite clare

Cea mai discutată prevedere permite comercializarea și consumul băuturilor cu un conținut alcoolic de până la 5,5%, categorie în care se încadrează majoritatea sortimentelor de bere. Acestea vor putea fi vândute doar în pahare din hârtie sau material plastic, fără capac, măsură menită să reducă riscurile de incidente în tribune.

În același timp, legea menține restricții stricte pentru consumul de alcool în afara condițiilor expres prevăzute și introduce obligația organizatorilor de a afișa mesaje privind consumul responsabil.

Mai mult decât bere: pirotehnie și „safe standing”

Noile reglementări nu se limitează la vânzarea berii. Organizatorii vor putea include spectacole pirotehnice, însă exclusiv prin firme autorizate și cu respectarea normelor de siguranță. Totodată, stadioanele de nivel național și internațional vor putea amenaja zone „safe standing”, dedicate suporterilor care urmăresc meciurile din picioare, după modelul utilizat în numeroase arene europene.

Legea introduce și obligații suplimentare privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, precum și măsuri de siguranță referitoare la căile de evacuare și organizarea fluxurilor de spectatori.

De la interdicție la alinierea cu practica europeană

Inițiatorii proiectului au argumentat că România se aliniază astfel practicilor existente în numeroase state europene, unde consumul moderat de bere pe stadioane este permis în condiții strict reglementate.

Susținătorii măsurii apreciază că aceasta poate crește veniturile cluburilor și poate îmbunătăți experiența spectatorilor, în timp ce criticii avertizează asupra riscului apariției unor incidente dacă regulile nu vor fi aplicate riguros.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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