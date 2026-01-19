Ştirea zilei

FOTO | Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism"

acum 2 ore

Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism”

Ana Bimbea, din Alba Iulia, a împlinit venerabila vârstă de 104 ani.

Printre cei care au vizitat-o la ceas aniversar s-a numărat și primarul Gabriel Pleșa, viceprimarul Adian Cristina Toma și directorul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, Adela Cristescu.

„Astăzi am avut bucuria de a-i face o vizită doamnei Ana Bimbea, cu ocazia aniversării impresionantei vârste de 104 ani.

Doamna Bimbea este un exemplu de putere, echilibru și optimism, o sursă de inspirație pentru toate generațiile.

Îi dorim multă sănătate, liniște și zile senine, înconjurată de oameni dragi și de aceeași lumină caldă care a însoțit-o de-a lungul vieții.

La mulți ani!”, a transmis primarul Gabriel Pleșa, luni, 19 ianuarie 2026.

