FOTO | Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism”
Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism”
Ana Bimbea, din Alba Iulia, a împlinit venerabila vârstă de 104 ani.
Printre cei care au vizitat-o la ceas aniversar s-a numărat și primarul Gabriel Pleșa, viceprimarul Adian Cristina Toma și directorul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, Adela Cristescu.
„Astăzi am avut bucuria de a-i face o vizită doamnei Ana Bimbea, cu ocazia aniversării impresionantei vârste de 104 ani.
Doamna Bimbea este un exemplu de putere, echilibru și optimism, o sursă de inspirație pentru toate generațiile.
Îi dorim multă sănătate, liniște și zile senine, înconjurată de oameni dragi și de aceeași lumină caldă care a însoțit-o de-a lungul vieții.
La mulți ani!”, a transmis primarul Gabriel Pleșa, luni, 19 ianuarie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine” Este doliu la Sebeș, după ce consilierul local Nicolaie Matei, cunoscut de oameni drept Nichi Ardeal, a încetat din viață. Vestea a venit ca un șoc pentru cunoscuții […]
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de structura de rezistență” În urma exploziei care a avut loc pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia, s-au stabilit următorii pași care vor avea loc pentru ca persoanele afectate să se întoarcă în apartamentele lor. […]
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La mai bine de 24 de ore de la explozia produsă ieri, 17 ianuarie 2026, pe strada Arnsberg, bărbatul în vârstă de 35 de ani, grav rănit, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în...
VIDEO | Băiat de 12 ani, prins la volanul unui autoturism după ce a fost urmărit ca-n filme în trafic de poliţişti din două județe: Maşina era furată
Băiat de 12 ani, prins la volanul unui autoturism după ce a fost urmărit ca-n filme în trafic de poliţişti...
Știrea Zilei
FOTO | Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism”
Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism” Ana Bimbea,...
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar...
Curier Județean
Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere
Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere Un...
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș. Două persoane, rănite ușor
ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit în zona Partoș Un accident rutier a avut loc luni, 19 ianuarie 2026,...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...