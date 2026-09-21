Sport

Foto: Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 55 de minute

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Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune!

Baza sportivă din Aiud a găzduit prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un eveniment organizat de Juniorul Aiud, fostul club al lui Ciprian, în memoria celui care a făcut parte din familia clubului și care a rămas în sufletele celor care l-au cunoscut.

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Aiudul a devenit un punct de întâlnire pentru fotbalul juvenil, cele 16 participante fiind Academia Bogdan Andone, Inter Unirea, Academia Napoca, Viitorul Cluj-Napoca, CFR Cluj și 2, Avântul Reghin, Juniorul Aiud, Napocense Stars Cluj-Napoca, Optimum GT Sport Alba Iulia, Speranța Albac, Student Sport Alba Iulia, Ultimate Eleven, CSU Alba Iulia și Vulturii Târgu Mureș. Pentru Juniorul Aiud ziua a avut o semnificație aparte. Fostul club al lui Ciprian a ales să-i păstreze vie memoria prin fotbal, prin copii și printr-un eveniment care să aducă împreună oameni din mai multe generații. Un minut de liniște. Apoi, baloanele au urcat spre cer, iar înainte de pauza evenimentului, fotbalul s-a oprit pentru câteva clipe. Toți cei prezenți au păstrat un minut de reculegere în memoria lui Ciprian, apoi cerul Aiudului s-a umplut de baloane lansate. Un moment simplu, dar puternic, care a schimbat pentru câteva clipe atmosfera și a reamintit tuturor motivul pentru care s-au aflat acolo.

Organizatorii au pregătit și o tombolă cu mai multe premii, unele cu adevărat speciale, trei tricouri, două mingi și o pereche de apărători. Printre acestea s-a aflat tricoul purtat de Dan Nistor în partida „U” Cluj – Oțelul Galați, cu autograph și donat către Juniorul Aiud. Un alt premiu special a fost un tricou Real Madrid semnat de Jude Bellingham. La final, toate participantele au fost recompensate cu cupe și medalii. Prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă” a fost, din toate punctele de vedere, o reușită. Partenerii evenimentului Casa Hațegan, Măcelăria Vele, Levy Plant, Pepiniera Szekely, AJF Alba, Primăria Aiud, ne-a comunicat Ștefan Farago.

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