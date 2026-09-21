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ANAF, captură de 4 milioane de țigarete netimbrate în zona PTF Nădlac: Obligații fiscale estimate la peste 3,7 milioane de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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ANAF, captură de 4 milioane de țigarete netimbrate în zona PTF Nădlac: Obligații fiscale estimate la peste 3,7 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat 4.000.000 de țigarete netimbrate într-un mijloc de transport rutier (autotren) care a intrat în România prin zona PTF Nădlac.

Transportul era efectuat pe ruta Țările de Jos — România și a fost verificat pe autostrada A1, în proximitatea PTF Nădlac, iar în urma controlului s-a constatat că nu era însoțit de documentele legale necesare pentru justificarea mărfurilor transportate.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că țigaretele se aflau în afara unui antrepozit fiscal, fără documente care să justifice existența unui regim vamal de tranzit sau a unui regim suspensiv de accize. Totodată, documentele prezentate pentru justificarea transportului nu corespundeau situației constatate. La momentul controlului a fost prezentat un document care nu putea justifica situația de fapt constatată. Documentul prezentat făcea referire la un tranzit vamal aferent unui alt transport de mărfuri, din zilele anterioare, respectiv viza un transport prin care țigaretele ieșeau din România către Țările de Jos — România și a cărui sosire în portul Rotterdam era confirmată, iar tranzitul figura finalizat.

Pentru cele 4.000.000 de țigarete netimbrate, inspectorii antifraudă au calculat obligații fiscale în cuantum de peste 3,7 milioane de lei.

Verificările în acest caz continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor relevante în care a fost săvârșite faptele și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această operațiune ilicită.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, efectuează sistematic verificări pe întreg teritoriul țării pentru identificarea și sancționarea situațiilor de încălcare a legislației fiscale, inclusiv în ceea ce privește transporturile de mărfuri, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit, se arată într-un comunicat transmis de ANAF.

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