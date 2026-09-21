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Video Știrea Ta | „Trambulină” pe autostrada A10 Sebeș–Turda: O denivelare a carosabilului face mașinile să „sară” la trecerea prin zonă

Bogdan Ilea

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„Trambulină” pe autostrada A10 Sebeș–Turda: O denivelare a carosabilului face mașinile să „sară” la trecerea prin zonă

Pe autostrada A10, pe sensul de mers Sebeș–Turda, o denivelare a carosabilului îi pune în dificultate pe șoferi. La trecerea peste porțiunea respectivă, autoturismele „saltă”, iar zona a ajuns să semene cu o adevărată „trambulină”.

Un cititor al ziarulunirea.ro a semnalat problema și susține că mai mulți șoferi și-ar fi lovit mașinile din cauza denivelării, fără ca până în prezent carosabilul să fie reparat de autoritățile competente. Acesta a transmis și un videoclip, însoțit de mai multe fotografii, în care se poate observa cum autoturismele „sar” în momentul în care trec peste zona afectată.

În zonă au fost montate și indicatoare rutiere temporare, cu fundal galben, care îi avertizează pe șoferi cu privire la denivelarea carosabilului. Totodată, pe sectorul respectiv de autostradă viteza a fost limitată la 80 km/h.

„Pe autostradă, înainte de Teiuș, este o denivelare. Cred că mulți și-au lovit mașina. Au limitat viteza pentru șoferi, ceea ce nu mi se pare normal, în loc să repare”, a transmis cititorul.

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